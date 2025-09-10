En ce moment Kiss me SiXPENCE NONE THE RICHER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Ferrari, Alpine, Maserati… Des voitures de luxe pour les enfants malades

Loisir. L'association Normandie Supercars organise un défilé de 33 voitures de luxe entre L'Aigle et le Perche. L'événement caritatif se déroule samedi 13 et dimanche 14 septembre. Les bénéfices seront reversés à l'association Un geste, un rêve, un sourire pour aider les enfants malades.

Publié le 10/09/2025 à 11h34 - Par Lucie Peudevin
Orne. Ferrari, Alpine, Maserati… Des voitures de luxe pour les enfants malades
La 1re édition de Normandie Supercars avait rassemblé des Ferrari, Maseratti ou encore Alpine au haras du Pin. - Haras du Pin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les chevaux sont lâchés ! Pour sa deuxième édition, le Normandie Supercars regroupe une trentaine de voitures de luxe pour un baptême à L'Aigle et une balade dans le Perche. Samedi 13 et dimanche 14 septembre, plusieurs nouveautés sont au programme de cette nouvelle édition. Parmi elles, une journée supplémentaire, entièrement organisée à L'Aigle, et des baptêmes de voiture proposés au grand public.

Jacky Vimbert sur le sujet :

Un rendez-vous attendu

Les voitures stationneront samedi 13 septembre à L'Aigle, place Boislandry, où une quinzaine d'exposants seront présents. La journée sera rythmée par le bruit des moteurs lors des baptêmes en voiture. "60 personnes ont déjà réservé le leur, puis à partir de 17h, ils seront spécifiquement réservés aux enfants et aux familles de l'association Un geste, un rêve, un sourire qui aide les enfants malades", précise Jacky Vimbert, président de l'association Normandie Supercars.

De la place Boislandry jusqu'au hall du grû, où les voitures stationneront pour la nuit, les spectateurs pourront voir défiler Ferrari, Alpine, Mustang, Aston Martin et bien d'autres encore, et finir la journée en beauté lors d'un gala festif, salle Jacques Michaux à L'Aigle. Les inscriptions sont encore ouvertes sur HelloAsso.

• A lire aussi. Orne. Un rassemblement de voitures de prestige pour aider les enfants malades

Dimanche 14 septembre, place à la longue balade percheronne de plus de 150km : pause-café à Bellême, escale au Domaine de la Revardière, avant la remise du chèque à l'association Un geste, un rêve, un sourire. L'an passé, l'événement avait permis de reverser 4 500 euros à l'association. Cette année, les organisateurs espèrent faire plus. Mais ce qui compte, surtout, c'est d'octroyer un moment de bonheur aux enfants malades et à leurs familles. "Les voir aux anges en train de prendre plaisir dans les voitures, c'est une vraie chance !", déclare Jacky Vimbert.

Jacky Vimbert, président de Normandie Supercars, et trois enfants de l'association Un geste, un rêve, un sourire atteints d'une leucémie.Jacky Vimbert, président de Normandie Supercars, et trois enfants de l'association Un geste, un rêve, un sourire atteints d'une leucémie. - Jacky Vimbert

Des marraines d'exception

Parmi les temps forts de cette édition, l'événement accueillera trois marraines : Véronique Louwagie, ministre déléguée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises, et de l'économie sociale et solidaire, Jeanne Harnoux, influenceuse automobile, et Marie du Sordet, acheteuse récurrente dans l'émission TV Affaire conclue. Leur présence permettra de valoriser les femmes dans le milieu automobile.

A ce titre, un équipage 100% féminin devait initialement être mis à l'honneur mais aucun n'a confirmé sa participation. "C'est vraiment dommage. Mais si cela change d'ici samedi, nous les accueillerons avec plaisir", précise, déçu, Jacky Vimbert.

Galerie photos
Jacky Vimbert, président de Normandie Supercars, et trois enfants de l'association Un geste, un rêve, un sourire atteints d'une leucémie. - Jacky Vimbert

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Orne. Ferrari, Alpine, Maserati… Des voitures de luxe pour les enfants malades
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple