Orne. Ferrari, Alpine, Maserati… Des voitures de luxe pour les enfants malades

Les chevaux sont lâchés ! Pour sa deuxième édition, le Normandie Supercars regroupe une trentaine de voitures de luxe pour un baptême à L'Aigle et une balade dans le Perche. Samedi 13 et dimanche 14 septembre, plusieurs nouveautés sont au programme de cette nouvelle édition. Parmi elles, une journée supplémentaire, entièrement organisée à L'Aigle, et des baptêmes de voiture proposés au grand public.

Un rendez-vous attendu

Les voitures stationneront samedi 13 septembre à L'Aigle, place Boislandry, où une quinzaine d'exposants seront présents. La journée sera rythmée par le bruit des moteurs lors des baptêmes en voiture. "60 personnes ont déjà réservé le leur, puis à partir de 17h, ils seront spécifiquement réservés aux enfants et aux familles de l'association Un geste, un rêve, un sourire qui aide les enfants malades", précise Jacky Vimbert, président de l'association Normandie Supercars.

De la place Boislandry jusqu'au hall du grû, où les voitures stationneront pour la nuit, les spectateurs pourront voir défiler Ferrari, Alpine, Mustang, Aston Martin et bien d'autres encore, et finir la journée en beauté lors d'un gala festif, salle Jacques Michaux à L'Aigle. Les inscriptions sont encore ouvertes sur HelloAsso.

Dimanche 14 septembre, place à la longue balade percheronne de plus de 150km : pause-café à Bellême, escale au Domaine de la Revardière, avant la remise du chèque à l'association Un geste, un rêve, un sourire. L'an passé, l'événement avait permis de reverser 4 500 euros à l'association. Cette année, les organisateurs espèrent faire plus. Mais ce qui compte, surtout, c'est d'octroyer un moment de bonheur aux enfants malades et à leurs familles. "Les voir aux anges en train de prendre plaisir dans les voitures, c'est une vraie chance !", déclare Jacky Vimbert.

Jacky Vimbert, président de Normandie Supercars, et trois enfants de l'association Un geste, un rêve, un sourire atteints d'une leucémie. - Jacky Vimbert

Des marraines d'exception

Parmi les temps forts de cette édition, l'événement accueillera trois marraines : Véronique Louwagie, ministre déléguée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises, et de l'économie sociale et solidaire, Jeanne Harnoux, influenceuse automobile, et Marie du Sordet, acheteuse récurrente dans l'émission TV Affaire conclue. Leur présence permettra de valoriser les femmes dans le milieu automobile.

A ce titre, un équipage 100% féminin devait initialement être mis à l'honneur mais aucun n'a confirmé sa participation. "C'est vraiment dommage. Mais si cela change d'ici samedi, nous les accueillerons avec plaisir", précise, déçu, Jacky Vimbert.