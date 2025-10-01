Cyclisme. L'Ornais Nicolas Prodhomme sélectionné pour les championnats d'Europe

C'est une belle récompense après une saison qui l'a vu exploser. Nicolas Prodhomme, originaire de L'Aigle et coureur pour Decathlon - AG2R La Mondiale, a rendez-vous dans la Drôme et en Ardèche, dimanche 5 octobre, pour la course en ligne des championnats d'Europe sur route. Il fait partie de la liste de huit coureurs retenus par le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, dévoilée mardi 30 septembre.

Une année tournant

A 28 ans, le cycliste ornais va disputer l'épreuve pour la première fois de sa carrière. L'année 2025 aura été un tournant pour lui. Après sa première victoire chez les professionnels sur le Tour des Alpes fin avril, Nicolas Prodhomme a glané au total six victoires, dont l'étape reine sur le Tour d'Italie et le classement général de la Route d'Occitanie.