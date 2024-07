JO 2024. Thomas Voeckler : "J'ai appelé Benoît Cosnefroy pour le prévenir et j'ai eu mal au cœur"

Le Manchois Benoît Cosnefroy, qui n'a pas participé au Tour de France pour se préserver pour les Jeux olympiques de Paris 2024, n'a finalement pas été retenu lundi 8 juillet afin de disputer cet événement. Le coureur originaire de Rauville-la-Bigot avait réagi vers 17h sur X (ex-Twitter) à sa non-sélection : "Accepter et regarder devant."

"J'ai des choix à faire"

Interrogé par nos confrères de L'Equipe, Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, est également revenu sur la non-présence de Benoît Cosnefroy : "Je l'ai appelé pour le prévenir et j'ai eu mal au cœur, a-t-il précisé. J'étais mal à l'aise car il aurait vraiment mérité d'être là. Mais j'ai des choix à faire. Si je vous explique pourquoi, je donne des clés à la concurrence, je préfère donc ne pas justifier mes choix."

Le sélectionneur cite aussi une liste d'autres coureurs qui auraient pu être retenus comme Bruno Armirail, Paul Lapeira ou encore Romain Grégoire : "C'est mon travail de faire des déçus. Mais je peux vous garantir que vous serez fiers de votre équipe de France cet été." Pour rappel, les quatre coureurs sélectionnés pour la course en ligne sont Kévin Vauquelin (avec le contre-la-montre en plus), Julian Alaphilippe, Christophe Laporte et Valentin Madouas.