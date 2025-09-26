En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Kidnapping. Charles Foury : habitant de Vire, il est au cœur de l'affaire Lucie, avec un profil déjà marqué par la violence

Sécurité. L'affaire de l'alerte enlèvement dans l'Orne qui a mobilisé toute la France, jeudi 25 septembre, connaît de nouveaux développements. La jeune Lucie, 12 ans, a été retrouvée saine et sauve, tandis que son ravisseur présumé, Charles Foury, qui a été interpellé par les gendarmes, serait originaire de Vire Normandie. Retour sur le profil de cet homme au passé déjà marqué par la violence.

Publié le 26/09/2025 à 16h03 - Par Mathilde Rabaud
Charles Foury a habité à Vire et Saint-Lô selon nos confrères de "La Manche Libre". - Ministère de la Justice

Jeudi 25 septembre 2025, une alerte enlèvement a été diffusée dans tout le pays. La jeune Lucie, 12 ans, avait été enlevée dans l'Orne, à Dompierre, par Charles Foury, 34 ans, un homme connu de son père. Quelques heures plus tard, l'enfant a été retrouvée vivante à Montbert, en Loire-Atlantique.

Un ravisseur originaire de Vire Normandie

Selon nos confrères de La Manche Libre, l'homme arrêté possédait un appartement à Vire Normandie (Calvados), dans le quartier du Val-de-Vire, résidence des Moulins de Neuville. Des voisins décrivent un individu discret, souvent en compagnie d'un groupe traînant près d'un centre commercial, roulant dernièrement en Citroën C5 grise, le véhicule utilisé lors de l'enlèvement.

Des antécédents judiciaires lourds

Charles Foury n'est pas inconnu de la justice. Déjà en 2018, comme l'indiquent nos confrères de La Manche Libre, il avait été condamné à cinq mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Coutances pour violences sur sa compagne et sur le fils de celle-ci, âgé de 6 ans. Les juges avaient relevé des coups répétés, des insultes et même des sévices sexuels, infligeant de graves séquelles physiques et psychologiques aux victimes.

Une enquête toujours en cours

L'interpellation de Charles Foury permet aujourd'hui de lever l'alerte, mais l'affaire judiciaire n'est pas terminée. Le trentenaire devra répondre de ses actes devant la justice.

