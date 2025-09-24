En ce moment Ordinary Alex WARREN
Justice. Un anesthésiste, prochainement jugé pour viols, radié de l'Ordre des médecins de Normandie

Sécurité. Un anesthésiste a été radié, début septembre, de l'Ordre des médecins de Normandie. Il doit être jugé en 2026 pour viols et agression sexuelle devant la cour criminelle de l'Eure.

Publié le 24/09/2025 à 14h00 - Par Gilles Anthoine
Un anesthésiste a été radié de l'Ordre des médecins de Normandie. En 2026, il comparaîtra pour deux viols et une agression sexuelle sur des patientes. - Pixnio - Libre de droits

Un anesthésiste, qui doit être jugé en 2026 pour viols et agression sexuelle, a été radié début septembre de l'Ordre des médecins de Normandie.

Radié de l'Ordre des médecins et interdit d'exercer, il sera jugé par la cour criminelle de l'Eure en mai 2026 pour viols par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions concernant deux victimes et agression sexuelle pour une troisième, selon le procureur de la République d'Evreux Rémi Coutin. La décision de l'Ordre précise que ce médecin "s'est livré le 18 juin 2020 à des gestes gynécologiques et proctologiques qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la dignité de plusieurs patientes".

Il exerçait à Evreux et Mont-Saint-Aignan

Deux de ses victimes l'accusent d'avoir prétexté une recherche d'hémorroïde ou encore un taux de protéines trop élevé pour pratiquer un toucher rectal et vaginal sans gant. La troisième patiente, également agressée le 18 juin 2020, a fait état d'attouchements sans pouvoir confirmer une pénétration. Le médecin, qui exerçait à l'hôpital privé Pasteur à Evreux et au Centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, a contesté les faits lors de l'audience devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Normandie du 28 août.

Selon lui, "dans le contexte exceptionnel de la pandémie de Covid-19, un examen physique complet", même paraissant "trop étendu rétrospectivement" constituait "une nécessité" pour "identifier des signes subtils ou émergents d'une maladie multisystémique". Des arguments qui n'ont pas convaincu la chambre disciplinaire, selon laquelle "le comportement du docteur caractérise des manquements particulièrement graves aux principes de moralité, de probité et de respect de la vie humaine, prescrits par le code de déontologie médicale".

Placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer seul en 2022, le médecin avait été suspendu par le centre hospitalier de Mont-Saint-Aignan en mai 2025 et sur tout le territoire national par l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie un mois plus tard.

(avec AFP)

