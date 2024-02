Près de Caen. Le bénévole d'une association jugé pour avoir agressé sexuellement sa collègue

Le 9 décembre 2022, deux bénévoles au sein d'une association qui vient en aide aux personnes en difficulté se sont retrouvés seuls dans le local. L'homme a attrapé le bras de la femme, essayé de l'embrasser de force, tenu des propos déplacés, mit la main aux fesses et sur la poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'il se conduisait mal avec elle. Pourtant, elle lui avait expliqué qu'elle était mariée et n'était pas intéressée par lui. La victime a aussi expliqué qu'il la suivait dans les magasins quand elle faisait ses courses. Il lui aurait dit "j'aime les femmes avec de gros seins".

"En général, je respecte les femmes"

Interrogé, l'homme a avoué lui avoir caressé les seins et essayé de l'embrasser, mais il a nié l'avoir poursuivie dans les magasins. Il pensait qu'elle était consentante. Jugé le 11 janvier au tribunal de Caen, il a confié : "je ne sais pas pourquoi je me suis conduit ainsi. Elle me plaisait, pourtant, en général, je respecte les femmes." Il a reconnu que son comportement était anormal. Il n'a jamais eu d'autres problèmes de cet ordre.

Prison avec sursis

L'avocate de la partie civile a expliqué que sa cliente a été traumatisée par le comportement inapproprié de son collègue de 53 ans, entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2022, ainsi que par ses propos grossiers. Il l'a harcelée et agressée sexuellement alors qu'il dit "respecter les femmes". Elle aurait souhaité une mesure d'éloignement. La victime a décidé de continuer d'aller à l'association, car elle aime aider les autres. Le procureur a demandé 18 mois de prison avec sursis probatoire.

Le jugement a été rendu, jeudi 22 février. Le prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis, inéligibilité pendant 2 ans, inscription au fichier des délinquants sexuels. Il devra verser à sa victime 2 000 euros pour préjudice moral, 900 de frais d'avocat.