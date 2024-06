Caen. L'alarme incendie se déclenche au tribunal judiciaire

Plus de peur que de mal au tribunal judiciaire de Caen. Mardi 4 juin, dans la matinée, les sapeurs-pompiers ont déployé les grands moyens après le déclenchement d'une alarme incendie entre les murs du bâtiment.

Un exercice en conditions réelles

Les camions et le matériel étaient visibles sur la presqu'île de Caen et l'accès au bâtiment a été bloqué tout au long de l'intervention. Plus tard dans la matinée, le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (Sdis 14) a confirmé qu'il s'agissait d'un exercice en conditions réelles.