Agression sexuelle : il lui arrache le soutien-gorge

Quelques jours auparavant, dans l’appartement de sa mère au Chemin-Vert où il vit avec sa fille de 5 ans, il avait permis à son ex-compagne d’utiliser les toilettes dont la porte ne ferme plus. Sans crier gare, alors qu’elle se trouve encore dans les WC, ce dernier l’empoigne pour l’entraîner dans la chambre de sa fille, en visite chez ses grands parents maternels. Là, il lui arrache son soutien gorge et commence à l’étrangler. La jeune femme se débat et parvient à s’échapper. A l’audience, le prévenu avance qu’il ne comprend pas pourquoi la porte des toilettes est restée ouverte. L’avocate de la victime rétorque que laisser une porte ouverte n’est en rien une “invitation à l’amour”. Sébastien a finalement été condamné à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans. De plus, il devra verser 1 000 € de dommages et intérêts à son ex-amie et à 600 € de remboursement de frais de procédure. Le prévenu a également été inscrit au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles. La fillette de 5 ans vit toujours chez son père, dans l’attente d’une décision du juge des affaires familiales.