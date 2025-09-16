En ce moment Texas Hold'em Beyonce
Ce soir à la télé. Que vaut le retour de la consigne en Normandie ? Un documentaire dresse le bilan

Société. Ca y est, en Normandie, la consigne a fait son retour sur le devant de la scène. France 5 diffuse à 21h05 ce mardi 16 septembre le documentaire "Faut-il suivre la consigne ?", qui revient sur l'expérimentation menée dans le département et dans trois autres régions de l'Ouest. Alors, quel bilan pour la consigne en Normandie ?

Publié le 16/09/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Ce soir à la télé. Que vaut le retour de la consigne en Normandie ? Un documentaire dresse le bilan
La consigne de verre a fait son retour en Normandie, le bilan ce soir sur France 5. - Unsplash

Longtemps considérée comme dépassée, la consigne revient peu à peu dans les habitudes des consommateurs. Depuis dix-huit mois, la Normandie fait partie des régions pilotes pour tester ce dispositif. Objectif : réapprendre à rapporter ses bouteilles en verre vides, en échange de quelques centimes reversés directement en magasin.

L'expérimentation, menée sous l'égide de Citéo, implique supermarchés, industriels et collectivités. En Normandie, plusieurs enseignes partenaires ont déjà installé des machines de collecte permettant aux habitants de déposer leurs contenants consignés.

France 5 s'intéresse au retour de la consigne

Le documentaire "Faut-il suivre la consigne ?", réalisé par Valentine Amado, suit de près cette expérimentation. Diffusé ce mardi 16 septembre à 21h05 sur France 5, il met en lumière les défis logistiques et environnementaux de ce retour en force.

De la conception de bouteilles plus solides au lavage à grande échelle, en passant par la redistribution, c'est toute une filière qui doit se réinventer. Le film donne aussi la parole aux pionniers de la consigne en Normandie et dans l'Ouest, ainsi qu'aux consommateurs appelés à changer leurs habitudes.

La Normandie, un rôle clé dans l'économie circulaire

Si la consigne retrouve aujourd'hui sa place, c'est aussi pour répondre à la lutte contre le plastique à usage unique. En Normandie, plusieurs initiatives locales se sont déjà structurées pour accompagner ce mouvement. L'idée n'est pas seulement de recycler, mais bien de réemployer, afin de limiter la production de déchets et de favoriser une économie circulaire.

Le documentaire rappelle d'ailleurs que d'autres pays, comme l'Allemagne, ont déjà adopté ce modèle avec succès. La question est donc claire : la Normandie peut-elle devenir une référence française en matière de consigne ?

Rendez-vous ce soir, mardi 16 septembre 2025 à 21h05 sur France 5, pour découvrir si la consigne a réellement un avenir en Normandie et ailleurs.

1 commentaire

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Fan2normandie Il y a 1 heures
Débutant

Honnêtement : qui utilise la consigne ?? Payer plus cher pour e rajouter de la charge de travail ? on croirait la caisse automatique

