En ce moment Rush Ayra STARR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Saint-Valery-en-Caux. "Détestables, inacceptables…" Un ancien surveillant de collège jugé pour agressions sexuelles sur mineurs

Sécurité. Un ancien surveillant et animateur de club de football de Saint-Valery-en-Caux est jugé depuis mardi 16 septembre devant le tribunal correctionnel de Rouen pour agressions sexuelles et corruption de mineurs. Les faits jugés concernent 21 victimes entre 2015 et 2023.

Publié le 16/09/2025 à 17h30
Saint-Valery-en-Caux. "Détestables, inacceptables…" Un ancien surveillant de collège jugé pour agressions sexuelles sur mineurs
Le procès au Palais de justice de Rouen doit durer encore toute la journée du mercredi 17 septembre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un ancien surveillant d'un collège de Saint-Valery-en-Caux est jugé mardi et mercredi par le tribunal correctionnel de Rouen pour agressions sexuelles et corruption de mineurs sur 21 victimes entre 2015 et 2023.

Des violences sexuelles sur des élèves âgés de 11 à 15 ans

Le surveillant est accusé de violences sexuelles sur des élèves de l'internat âgés de 11 à 15 ans. Il lui est reproché de les avoir dénudés, caressés et masturbés, d'avoir échangé par téléphone des images à caractère pornographique et d'avoir contraint deux élèves à se livrer à une fellation entre eux. L'alerte a été donnée par une collègue du collège Jehan le Povremoyne, à la suite de la projection d'un film avec une classe de 6e en mai 2023. Elle avait alors filmé le surveillant en train d'embrasser un élève sur la joue et la tempe, en lui caressant la cuisse.

Il avait contacté plusieurs de ses victimes pour les dissuader de témoigner

Cet assistant d'éducation à l'internat avait démissionné le lendemain, avant de contacter plusieurs de ses victimes ou collègues pour les dissuader de témoigner. Avertie du comportement répréhensible envers son fils lors de la projection, la mère de l'élève en avait parlé à d'autres parents et camarades de son garçon dont plusieurs ont témoigné avoir fait l'objet d'attouchements et d'agressions sexuelles, notamment en échange de friandises ou d'argent.

Le prévenu reconnaît partiellement les faits

En détention provisoire depuis juillet 2023, le prévenu a reconnu mardi 16 septembre, et pendant ses auditions, certains des faits qui lui sont reprochés. Il a admis avoir promis une somme d'argent contre la photo dénudée de plusieurs mineurs, avoir "masturbé" un des enfants, ou avoir demandé à d'autres de le faire devant lui.

Cheveux courts et chemise blanche, il a assuré à la barre avoir eu "l'impression que certains enfants avaient besoin de plus d'affection" sans se rendre compte de "la grosse gravité" des actes commis. Il a qualifié ses comportements de "détestables, dégueulasses et inacceptables, certainement dus à un manque d'affection". Une jeune victime, désormais majeure, qui a eu le surveillant comme entraîneur de football, a témoigné que l'éducateur touchait les parties intimes à travers le caleçon ou le short de "tous les jeunes de l'association sportive, il nous forçait à nous doucher nus et restait à la porte pour nous regarder". "Il faisait des références sexuelles, il me faisait des câlins alors que je voulais partir, il prenait du plaisir et était parfaitement conscient de ce qu'il faisait à l'écart de tout autre adulte, il était malin", a conclu le jeune homme.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Saint-Valery-en-Caux. "Détestables, inacceptables…" Un ancien surveillant de collège jugé pour agressions sexuelles sur mineurs
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple