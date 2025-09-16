Rugby. Le suicide de Jordan Michallet (RNR) reconnu comme accident du travail par le tribunal judiciaire de Rouen

L'affaire avait fait grand bruit, en 2022, et laissé le monde du rugby sous le choc. Le suicide, à l'âge de 29 ans, de Jordan Michallet, demi d'ouverture du Rouen Normandie Rugby (RNR), a été requalifié cet été par le tribunal judiciaire de Rouen en accident du travail mortel. Le tribunal a, par ailleurs, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe à prendre en charge cet accident du travail.

Une information de nos confrères du Parisien, confirmée à Tendance Ouest par l'avocat de la veuve du rugbyman, Me Antoine Séméria. C'est elle qui avait saisi la justice en ce sens en 2024 après le refus de la CPAM de reconnaître cette mort comme accident du travail.

Le tribunal a estimé que le geste du Rouennais était intervenu "par le fait du travail", et du fait d'une pression importante du club et de sa direction de l'époque. Une décision inédite, qui pourrait faire jurisprudence.