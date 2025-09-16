En ce moment Texas Hold'em Beyonce
Rugby. Le suicide de Jordan Michallet (RNR) reconnu comme accident du travail par le tribunal judiciaire de Rouen

Sécurité. Le suicide en 2022 du Rouennais Jordan Michallet, joueur au Rouen Normandie Rugby, a été requalifié en accident du travail mortel cet été, selon Le Parisien. 

Publié le 16/09/2025 à 18h51 - Par Alexandre Leno
Jordan Michallet était demi d'ouverture pour le Rouen Normandie Rugby et un des principaux artisans de la montée du club en Pro D2. 

L'affaire avait fait grand bruit, en 2022, et laissé le monde du rugby sous le choc. Le suicide, à l'âge de 29 ans, de Jordan Michallet, demi d'ouverture du Rouen Normandie Rugby (RNR), a été requalifié cet été par le tribunal judiciaire de Rouen en accident du travail mortel. Le tribunal a, par ailleurs, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe à prendre en charge cet accident du travail.

• Lire aussi. "Il était très fatigué moralement", témoigne l'épouse de Jordan Michallet

Une information de nos confrères du Parisien, confirmée à Tendance Ouest par l'avocat de la veuve du rugbyman, Me Antoine Séméria. C'est elle qui avait saisi la justice en ce sens en 2024 après le refus de la CPAM de reconnaître cette mort comme accident du travail.

• Lire aussi. L'étrange disparition de Jordan Michallet : les failles d'une vie brisée de rugbyman

Le tribunal a estimé que le geste du Rouennais était intervenu "par le fait du travail", et du fait d'une pression importante du club et de sa direction de l'époque. Une décision inédite, qui pourrait faire jurisprudence. 

