Rugby. "La mise en route a été difficile" : le coach Sébastien Tillous-Borde tire les leçons après la relégation de Rouen

"C'est énormément de frustration", admet l'entraîneur Sébastien Tillous-Borde, quelques jours après la fin de la saison régulière et un dernier match face à Mont-de-Marsan, aux allures de finale, vendredi 17 mai. Le Rouen Normandie Rugby (RNR) s'est incliné 38 à 31 face au Stade Montois, laissant passer sa chance d'être barragiste, à seulement trois points de Montauban.

Mais pour l'entraîneur, le RNR paye surtout sa mauvaise entame de saison. "La mise en route a été difficile, on a perdu beaucoup de matchs de très peu, notamment à Béziers ou à la maison, contre Brive et Vannes, se souvient le coach, arrivée en cours de saison 2022-2023 après le départ de Nicolas Godignon. Quand je suis arrivé, certains joueurs étaient encore proches de lui, avec des habitudes de jeu et, du coup, il a fallu du temps pour que la mayonnaise prenne et donc on a pris du retard." La frustration est d'autant plus grande que l'effectif semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière, à en croire les résultats de la deuxième moitié de championnat. "C'est rageant parce que l'équipe, elle est dans les sept ou huit meilleures sur la deuxième partie du championnat."

"Le RNR aurait déjà dû descendre pendant le Covid"

Cette relégation n'est pas que le fruit du mauvais début de saison. Le RNR fait, en effet, la course au maintien depuis de nombreuses années. "Le RNR aurait déjà dû descendre pendant la période du Covid. Chaque année c'est très limite… Cela montre l'instabilité qu'il y a dans le club depuis des années", poursuit Sébastien Tillous-Borde. Même l'an dernier, où le RNR avait terminé 12e, il avait fallu attendre encore la toute dernière journée pour assurer le maintien. "Cela pendait au nez du club mais, en même temps, quand on voit la dernière partie de saison, on se dit qu'il y a du regret car l'équipe avait pris conscience des choses."

Ces regrets, il faudra les transformer en motif d'espoir l'an prochain. "Oui, il y aura les capacités au RNR de pouvoir remonter en une année", confirme l'entraîneur. Déjà le club a assuré qu'il conservera une grosse partie de l'effectif de Pro D2, notamment la ligne des avants. Le maintien du coach, en revanche, n'est pas garanti, Sébastien Tillous-Borde étant encore en négociation avec le club.