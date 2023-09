Rugby. Emmener le Rouen NR au plus haut niveau

Arrivé pour cette saison au Rouen Normandie Rugby (RNR), le nouveau manager général a un sacré CV. Ancien demi de mêlée, Sébastien Tillous-Borde a été joueur professionnel pendant 14 ans. Il commence sa carrière professionnelle à Biarritz, où il devient champion de France, puis enchaîne avec Castres et enfin Toulon pendant huit ans, avec qui il remporte trois Coupe d'Europe. En tant qu'entraîneur, Sébastien a pu coacher les arrières du RC Toulon puis entraîner les joueurs de Bourgoin-Jallieu.

Le Top 14 dans le viseur

Fort de son expérience, Sébastien Tillous-Borde est clair : "Ma mission est d'emmener le RNR au plus haut niveau possible sur les deux années à venir." La tâche s'annonce difficile au regard des résultats du club sur les quatre dernières saisons, à savoir une 15e place, deux 14e et une 12e lors de l'exercice 2022 - 2023. "L'ambition, c'est de monter un peu plus haut, petit à petit, et sortir de la zone de maintien", poursuit le nouvel entraîneur, qui espère monter en Top 14. Mais avant cela, "il faut passer d'abord par les phases finales de la Pro D2." L'entraîneur a d'autres projets pour le club. "Il faudra un nouveau centre d'entraînement qui soit en accord avec nos ambitions, l'un ne va pas sans l'autre", affirme Sébastien Tillous-Borde.

Coté championnat, les résultats sont mitigés, pour l'heure, avec une victoire et deux défaites au compteur, bien que le RNR n'ait perdu que d'un seul point lors de la troisième journée de championnat face à Béziers, "un club de caractère, avoue le coach. On a changé beaucoup de choses à l'intersaison et il faut du temps pour avoir une bonne cohésion". Pour le RNR, le début de saison rime, pour l'instant, avec apprentissage. Il faut dire que l'équipe est encore jeune et pas forcément habituée aux déplacements, des propres aveux de son chef d'orchestre. Et c'est sans oublier la Coupe du monde qui débute en France, vendredi 8 septembre. Durant sa carrière, le coach Tillous-Borde a pu croiser la route d'un ancien du RNR, Gabin Villière, sélectionné dans le XV de France pour disputer le Mondial. "J'ai participé au recrutement de Gabin au RC Toulon, et je l'ai entraîné deux ans", confie l'entraîneur rouennais, qui espère voir d'autres Rouennais émerger sur la scène internationale. "On ne sera certainement pas sans croiser d'autres joueurs tels que Gabin en Normandie, il y a un bassin favorable ici et un gros travail qui est fait par le club."