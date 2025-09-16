En ce moment Houdini DUA LIPA
Rappel produit. Un produit de sport potentiellement radioactif vendu chez Action retiré d'urgence en Normandie et en France

Société. Jeudi 11 septembre 2025, l'enseigne Action lance un rappel national en Normandie et dans toute la France concernant un objet de sport. En cause : la présence inattendue de rayonnements ionisants détectés dans certains modèles. Voici ce qu'il faut savoir.

Publié le 16/09/2025 à 15h30 - Par Mathilde Rabaud
Un rappel de produit surprenant chez Action

L'enseigne de hard discount Action a annoncé le retrait immédiat d'un objet de sport populaire, une Kettlebell, après la découverte de niveaux anormalement élevés de rayonnements ionisants. L'alerte a été relayée par le site officiel Rappel Conso, chargé de recenser les produits présentant un risque pour les consommateurs.

Le rappel concerne exclusivement des modèles de 10kg de la marque Via Chassé, commercialisés entre le 28 juillet et le 7 août 2025. Trois couleurs sont impliquées : rose, bleu et gris. Les codes-barres à vérifier sont les suivants : 8714333018244, 8714333018251 et 8714333018268.

Quels risques pour la santé des sportifs ?

Selon la fiche de rappel, la radioactivité détectée ne représente pas de danger immédiat. En revanche, un usage régulier et prolongé de l'objet pourrait présenter un risque sanitaire. Les autorités précisent que les clients doivent cesser toute utilisation et rapporter l'article en magasin.

L'Autorité néerlandaise de sûreté nucléaire et de radioprotection (ANVS) a tenu à relativiser l'inquiétude : la dose reçue est comparable à un court vol en avion, comme un trajet Amsterdam-Bruxelles. Autrement dit, l'exposition reste faible, mais la limite légale étant dépassée, le rappel s'impose, comme le précise Le Figaro.

A lire aussi. Caen. 40 ans après Tchernobyl : des champignons pour mesurer la radioactivité

Pourquoi cet objet de sport contient-il de la radioactivité ?

La présence de rayonnements ionisants provient du sable intégré dans la fabrication de certains produits. Ce sable peut contenir naturellement de petites quantités de substances radioactives. Dans la majorité des cas, les niveaux mesurés restent trop faibles pour représenter un problème. Mais pour les modèles concernés, la limite fixée pour le grand public a été dépassée.

Que doivent faire les clients d'Action en France et en Normandie ?

Les consommateurs sont invités à ramener l'objet dans n'importe quel magasin Action. Le remboursement sera effectué immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de présenter un ticket de caisse. La procédure de rappel est en cours et se poursuivra jusqu'au 11 novembre 2025.

