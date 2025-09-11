Caen. 40 ans après Tchernobyl : des champignons pour mesurer la radioactivité

En ce moment LA BOULETTE (GENERATION NAN NAN) DIAMS
Science. Installée à Hérouville-Saint-Clair, l'ACRO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest) surveille encore aujourd'hui les traces laissées par la catastrophe de Tchernobyl, dont le nuage radioactif a traversé la France il y a près de 40 ans.

Publié le 11/09/2025 à 17h45 - Par Elvire Alix
Mylène Josset, coordinatrice, dans le laboratoire d'analyses de l'ACRO.

Créée en Normandie après la catastrophe de Tchernobyl, l'ACRO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest) fête ses 40 ans. "L'association est née en réponse aux inquiétudes sur les retombées du nuage de Tchernobyl en France. On mesure encore aujourd'hui des traces de radioactivité, notamment sur le littoral normand", explique Milène Josset, coordinatrice. A l'occasion de cet anniversaire, l'ACRO lance une campagne de science participative, entre septembre et décembre en France. Objectif : mesurer l'empreinte laissée par Tchernobyl, près de 40 ans plus tard, grâce à… des champignons. "Les champignons sont de très bons indicateurs, car leurs racines captent les premiers centimètres du sol."Tout le monde peut participer en envoyant à l'association des "cèpes, bolets ou pieds-de-mouton, au moins 300g, idéalement 500, dans un sac hermétique, avec ses coordonnées et le lieu de cueillette". 

Un premier échantillon est déjà arrivé. "Nous espérons en recevoir de plus en plus et présenter les résultats au printemps 2026."

Pratique. ACRO 711 boulevard de la Grande Delle, Hérouville-Saint-Clair. www.acro.eu.org.

