Sud-Manche. Le concert de la chanteuse Luiza est reporté "en raison de contraintes d'agenda de l'artiste"

La chanteuse rennaise Luiza devant venir chanter en concert à Juvigny-les-Vallées, dans le sud-Manche, samedi 25 octobre. Son titre avec Bleu Soleil, Soleil Bleu a bercé la saison estivale 2025. La chanson est maintenant single de diamant, il a été diffusé sur toutes les radios, et notamment Tendance Ouest. C'était LE tube de l'été. "Son concert est reporté à la demande de la production en raison de contraintes d'agenda de l'artiste", explique la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie qui l'avait programmé dans le cadre de sa saison culturelle.

• A lire aussi. Agglo Mont-Saint-Michel-Normandie. Une nouvelle politique tarifaire pour la culture

Heureusement, une nouvelle date est déjà fixée. Luiza se produira samedi 11 avril 2026 à 20h30 à la salle polyvalente de La Bazoge à Juvigny-les-Vallées. La billetterie est ouverte.