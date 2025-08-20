Musique. "Soleil Bleu" devient single de platine

Le 11 avril, les auditeurs entendaient pour la première fois ce nouveau titre.

Le 20 mai 2025, nous découvrions le clip de Luiza et Bleu Soleil pour le titre Soleil Bleu.

A l'heure où ces lignes sont écrites, le clip est en passe de franchir les 9 millions de vues et reste sur le podium (top 3) des clips musicaux les plus regardés en France.

Face à ce succès, Soleil Bleu est vite devenu un incontournable de l'été 2025 et le succès lui a bien rendu puisque la SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique) qui donne le classement des ventes et les certifications des hits en France vient de dévoiler que Soleil Bleu vient d'être single de platine, ce qui équivaut à 30 millions d'écoutes sur les plateformes musicales.

Après cette consécration, Luiza, la chanteuse derrière ce tube, révèle : "On a enregistré dans des conditions assez précaires… J'ai écrit le texte dans le RER, sur le chemin. On a tous mis 20€ pour louer un micro. Ça été fait avec authenticité et simplicité."

Après cette collaboration avec Antonin Parmentier et Nino Faerdig, la chanteuse prépare son premier album, qu'elle aimerait sortir en fin d'année, et sur lequel pas moins de 15 titres seront disponibles.