En ce moment Nation TIBZ
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Musique. "Soleil Bleu" devient single de platine

Loisir. C'est l'un des hits de l'été, vous l'avez découvert sur Tendance Ouest, et son succès est amplement mérité.

Publié le 20/08/2025 à 16h30 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Musique. "Soleil Bleu" devient single de platine
Le 11 avril, les auditeurs entendaient pour la première fois ce nouveau titre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 11 avril, les auditeurs entendaient pour la première fois ce nouveau titre.

Le 20 mai 2025, nous découvrions le clip de Luiza et Bleu Soleil pour le titre Soleil Bleu.

A l'heure où ces lignes sont écrites, le clip est en passe de franchir les 9 millions de vues et reste sur le podium (top 3) des clips musicaux les plus regardés en France.

Face à ce succès, Soleil Bleu est vite devenu un incontournable de l'été 2025 et le succès lui a bien rendu puisque la SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique) qui donne le classement des ventes et les certifications des hits en France vient de dévoiler que Soleil Bleu vient d'être single de platine, ce qui équivaut à 30 millions d'écoutes sur les plateformes musicales.

Après cette consécration, Luiza, la chanteuse derrière ce tube, révèle : "On a enregistré dans des conditions assez précaires… J'ai écrit le texte dans le RER, sur le chemin. On a tous mis 20€ pour louer un micro. Ça été fait avec authenticité et simplicité."

Après cette collaboration avec Antonin Parmentier et Nino Faerdig, la chanteuse prépare son premier album, qu'elle aimerait sortir en fin d'année, et sur lequel pas moins de 15 titres seront disponibles.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Musique. "Soleil Bleu" devient single de platine
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple