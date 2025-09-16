En ce moment Houdini DUA LIPA
Alençon. Le salon de l'artisanat d'art revient pour une 19e édition

Economie. A Alençon, le salon de l'artisanat d'art revient pour une 19e édition, du 26 au 28 septembre. Une quarantaine de professionnels normands vont se rassembler à la halle au Blé pour y exposer leurs créations.

Publié le 16/09/2025 à 15h54 - Par Martin Patry
Alençon. Le salon de l'artisanat d'art revient pour une 19e édition
François-Xavier Mille, Agnès de la Soudière et Stéphanie Choplin ont présenté la 19e édition du festival d'artisanat d'art, qui se tiendra du 26 au 28 septembre. - Martin Patry

Valoriser des métiers anciens et peu connus, c'est l'objectif du salon de l'artisanat d'art, organisé pour la 19e fois par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie.

Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, une quarantaine de professionnels normands seront à la halle au Blé d'Alençon pour y exposer leurs créations. "On aura un créateur de luminaires, une restauratrice de céramiques, des brodeuses, détaille François-Xavier Mille, élu à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie. L'idée est également de montrer tout ça aux plus jeunes. On communique beaucoup avec les scolaires, ça peut susciter des vocations", poursuit-il. 

Un dispositif pour aider les jeunes entreprises

Au total, plus de 3 500 visiteurs sont attendus tout au long du week-end. Neuf artisans vont expérimenter le salon pour la première fois, dont deux qui vont bénéficier d'un stand gratuit dans le cadre du dispositif "jeune pousse", visant à valoriser les entreprises récemment installées. 

L'entrée est gratuite et ouverte à tous entre 10h et 13h puis 14h et 18h.

