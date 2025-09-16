Concert. Le rappeur Lujipeka débarque à la Luciole d'Alençon !

Avis aux amateurs de musique ! Le rappeur Lujipeka, ancien membre du collectif Columbine, sera en concert à la Luciole d'Alençon, vendredi 13 mars 2026. La billetterie est ouverte depuis mardi 16 septembre, le billet est à 26 euros en prévente.

Déjà passé dans l'Orne

Le rappeur viendra présenter son nouvel album, "Brûler Paris", dont la sortie est prévue le 3 octobre. En 2022, Lujipeka était venu à Alençon lors de la huitième édition du Tendance Live Anova.