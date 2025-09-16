En ce moment Texas Hold'em Beyonce
People. Pourquoi le grand projet touristique à 88,5 millions d'euros dans les Alpes de Tony Parker a-t-il été interdit par l'Etat ?

Société. L'ancien champion de NBA, Tony Parker, originaire de Normandie, voyait grand pour le Vercors avec une résidence hôtelière quatre étoiles et un complexe d'activités. Mais son projet de 88,5 millions d'euros vient d'être rejeté par la préfecture, qui pointe des incertitudes environnementales majeures.

Publié le 16/09/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Tony Parker, un Normand qui rêvait grand dans les Alpes. - Google maps - wikicommons

Si Tony Parker est connu pour sa carrière exceptionnelle aux San Antonio Spurs, l'ex-star du basketball n'en reste pas moins profondément attachée à la Normandie, où il multiplie déjà les projets. C'est pourtant bien dans le Vercors, en Isère, qu'il avait lancé en 2019 une initiative très très conséquente : transformer la station de Villard-de-Lans en destination haut de gamme.

Un projet touristique à 88,5 millions d'euros recalé

L'idée ? Construire une résidence hôtelière quatre étoiles avec 99 suites-appartements, accueillir près de 700 lits, ouvrir de nouveaux commerces et un pôle d'activités indoor. Le tout, au pied du domaine skiable, entre 1 050 et 2 050 mètres d'altitude.

Mais lundi 15 septembre, le préfet coordinateur du massif des Alpes a tranché : le projet est refusé. Motif principal : un dimensionnement jugé “manifestement excessif”, une sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre et des doutes sur la gestion de l'eau, selon les informations du Monde.

Une opposition massive du public

La consultation publique a révélé l'ampleur des critiques : sur 3 450 contributions, près de 80% étaient défavorables au projet. Pour les opposants, cette nouvelle structure mettait en danger l'équilibre naturel du massif et dépassait les besoins réels de la station.

Que va faire Tony Parker après ce revers ?

Tony Parker, via son groupe Infinity Nine, peut encore déposer un recours ou proposer une version allégée de son projet. Mais ce coup d'arrêt soulève une question : et si le Normand, déjà actif dans l'immobilier et le sport en région, concentrait désormais davantage ses ambitions en Normandie, sa terre d'origine ?

