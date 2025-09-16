Caen. Des magiciens bénévoles réalisent les rêves des enfants hospitalisés

Ce mardi 16 septembre après-midi, la place Bouchard, en plein centre-ville de Caen, a accueilli une halte pas comme les autres : celle du Magibus de l'association basée à Tours Magie à l'hôpital. Ce véhicule coloré sillonne la France pour offrir un peu de rêve et de magie aux enfants malades. Dès demain, mercredi 17 septembre, les magiciens bénévoles poursuivront leur tournée au CHU de Caen, à la rencontre de jeunes patients.

2 000 rêves réalisés

Fondée et dirigée par Eric Frot, l'association intervient aujourd'hui dans 27 services pédiatriques partout en France. Son action repose sur deux piliers : "L'intervention de magiciens bénévoles au chevet des enfants, dans les salles de jeux et les couloirs de l'hôpital, et, deuxième chose, le fait de sortir les enfants de l'hôpital pour réaliser leurs rêves", explique-t-il.

Nager avec des dauphins, participer à une émission de télévision, partir en Laponie… A Caen, un enfant a récemment pu vivre ce voyage extraordinaire. Un autre jeune Caennais a vu son souhait exaucé : tenir une mygale dans ses mains.

En 20 ans, plus de 2 000 rêves ont été réalisés. Un carnet d'adresses précieux et l'énergie des bénévoles permettent à l'association de poursuivre sa mission : offrir des parenthèses de bonheur dans des parcours de soins souvent difficiles.

Avec son voyage magique, le Magibus fait étape dans de nombreuses villes françaises. L'occasion de partager des tours de magie, mais aussi de recueillir de nouveaux rêves à accomplir. A Caen, le spectacle se poursuivra donc demain, au cœur même du CHU.

Un appel aux dons

Pour Eric Frot, organiser des actions en centre-ville permet non seulement de faire connaître l'association, mais aussi de récolter des fonds. En moyenne, "un rêve d'enfant coûte 500 euros". L'association a donc besoin de soutien pour exaucer le plus grand nombre de souhaits.

Les dons peuvent être faits directement sur le site magie-hopital.com/don.