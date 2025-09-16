En ce moment Houdini DUA LIPA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Des magiciens bénévoles réalisent les rêves des enfants hospitalisés

Solidarité. Mardi 16 septembre après-midi, le Magibus de l'association Magie à l'hôpital faisait escale place Bouchard à Caen. Demain, des magiciens bénévoles rendront visite aux enfants malades du CHU.

Publié le 16/09/2025 à 15h57 - Par Elvire Alix
Caen. Des magiciens bénévoles réalisent les rêves des enfants hospitalisés
Eric Frot, fondateur de l'association Magie à l'hôpital à bord de son Magibus.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce mardi 16 septembre après-midi, la place Bouchard, en plein centre-ville de Caen, a accueilli une halte pas comme les autres : celle du Magibus de l'association basée à Tours Magie à l'hôpital. Ce véhicule coloré sillonne la France pour offrir un peu de rêve et de magie aux enfants malades. Dès demain, mercredi 17 septembre, les magiciens bénévoles poursuivront leur tournée au CHU de Caen, à la rencontre de jeunes patients.

2 000 rêves réalisés

Fondée et dirigée par Eric Frot, l'association intervient aujourd'hui dans 27 services pédiatriques partout en France. Son action repose sur deux piliers : "L'intervention de magiciens bénévoles au chevet des enfants, dans les salles de jeux et les couloirs de l'hôpital, et, deuxième chose, le fait de sortir les enfants de l'hôpital pour réaliser leurs rêves", explique-t-il.

Nager avec des dauphins, participer à une émission de télévision, partir en Laponie… A Caen, un enfant a récemment pu vivre ce voyage extraordinaire. Un autre jeune Caennais a vu son souhait exaucé : tenir une mygale dans ses mains.

En 20 ans, plus de 2 000 rêves ont été réalisés. Un carnet d'adresses précieux et l'énergie des bénévoles permettent à l'association de poursuivre sa mission : offrir des parenthèses de bonheur dans des parcours de soins souvent difficiles.

Avec son voyage magique, le Magibus fait étape dans de nombreuses villes françaises. L'occasion de partager des tours de magie, mais aussi de recueillir de nouveaux rêves à accomplir. A Caen, le spectacle se poursuivra donc demain, au cœur même du CHU.

Un appel aux dons

Pour Eric Frot, organiser des actions en centre-ville permet non seulement de faire connaître l'association, mais aussi de récolter des fonds. En moyenne, "un rêve d'enfant coûte 500 euros". L'association a donc besoin de soutien pour exaucer le plus grand nombre de souhaits.

Les dons peuvent être faits directement sur le site magie-hopital.com/don.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Des magiciens bénévoles réalisent les rêves des enfants hospitalisés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple