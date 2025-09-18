En ce moment Stolen Dance Milky Chance
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Journées du patrimoine. Ce qu'il faut voir dans l'agglomération de Rouen

Patrimoine. Le programme est dense pour les Journées du patrimoine. Sélection non exhaustive de ce qu'il faut voir pour ce week-end.

Publié le 18/09/2025 à 09h00
Journées du patrimoine. Ce qu'il faut voir dans l'agglomération de Rouen
La façade de l'abbatiale Saint-Ouen se révèle avec sa blancheur retrouvée. Une exposition sur les métiers d'art qui ont permis sa rénovation est proposée.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont consacrées cette année au patrimoine architectural, samedi 20 et dimanche 21 septembre.

L'abbatiale Saint-Ouen se dévoile

Elle a retrouvé toute sa blancheur et illumine désormais la place du Général de Gaulle à Rouen. Les JEP sont l'occasion d'inaugurer la fin de la première phase de travaux sur ce joyau du gothique rayonnant. Une exposition de photographies, installée le long du portail occidental, permettra de découvrir les coulisses du chantier et le travail des différents artisans d'art qui sont intervenus. A l'intérieur, le Département organise "Collection d'art" : l'occasion de voir de près le travail de ces artisans.

Des monuments rouennais à redécouvrir

Une visite contée "Quand la peste s'en mêle" est proposée dimanche à 11h au sein de l'Aître Saint-Maclou. Dans l'Historial Jeanne-d'Arc, le parcours numérique est en pause pour permettre de découvrir en visite libre les trésors du palais archiépiscopal. La Maison sublime, plus ancien monument juif d'Europe, sous le palais de justice, est aussi à visiter en petits groupes le samedi et le dimanche sur réservation sur www.visitezlamaisonsublime.fr.

Un abri antiatomique à Rouen

L'hôtel du Département, inscrit au titre des Monuments historiques, est ouvert au public avec des visites guidées gratuites, samedi et dimanche de 9h30 à 17h30. L'occasion de découvrir cette architecture des années 50 et 60, l'impressionnante tour des archives et le méconnu abri antiatomique qui se trouve au sous-sol et qui fait écho aux heures sombres de la guerre froide.

Le matrimoine aussi à l'honneur

Dès le 17 septembre, les Journées du matrimoine, organisées par l'association HF+ Normandie, proposent une cinquantaine de manifestations culturelles. Une exposition aux Bains de l'Austreberthe à Barentin propose de revenir sur l'histoire des droits des femmes en France. Une fresque collective consacrée à la mathématicienne iranienne Maryam Mirzakhani doit être dévoilée samedi 20 à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Boscherville.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Journées du patrimoine. Ce qu'il faut voir dans l'agglomération de Rouen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple