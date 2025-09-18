Journées du patrimoine. Ce qu'il faut voir dans l'agglomération de Rouen

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont consacrées cette année au patrimoine architectural, samedi 20 et dimanche 21 septembre.

L'abbatiale Saint-Ouen se dévoile

Elle a retrouvé toute sa blancheur et illumine désormais la place du Général de Gaulle à Rouen. Les JEP sont l'occasion d'inaugurer la fin de la première phase de travaux sur ce joyau du gothique rayonnant. Une exposition de photographies, installée le long du portail occidental, permettra de découvrir les coulisses du chantier et le travail des différents artisans d'art qui sont intervenus. A l'intérieur, le Département organise "Collection d'art" : l'occasion de voir de près le travail de ces artisans.

Des monuments rouennais à redécouvrir

Une visite contée "Quand la peste s'en mêle" est proposée dimanche à 11h au sein de l'Aître Saint-Maclou. Dans l'Historial Jeanne-d'Arc, le parcours numérique est en pause pour permettre de découvrir en visite libre les trésors du palais archiépiscopal. La Maison sublime, plus ancien monument juif d'Europe, sous le palais de justice, est aussi à visiter en petits groupes le samedi et le dimanche sur réservation sur www.visitezlamaisonsublime.fr.

Un abri antiatomique à Rouen

L'hôtel du Département, inscrit au titre des Monuments historiques, est ouvert au public avec des visites guidées gratuites, samedi et dimanche de 9h30 à 17h30. L'occasion de découvrir cette architecture des années 50 et 60, l'impressionnante tour des archives et le méconnu abri antiatomique qui se trouve au sous-sol et qui fait écho aux heures sombres de la guerre froide.

Le matrimoine aussi à l'honneur

Dès le 17 septembre, les Journées du matrimoine, organisées par l'association HF+ Normandie, proposent une cinquantaine de manifestations culturelles. Une exposition aux Bains de l'Austreberthe à Barentin propose de revenir sur l'histoire des droits des femmes en France. Une fresque collective consacrée à la mathématicienne iranienne Maryam Mirzakhani doit être dévoilée samedi 20 à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Boscherville.