Lillebonne. Un homme de 37 ans renversé par un poids lourd, il est transporté en hélicoptère à l'hôpital

Sécurité. Un grave accident s'est produit ce samedi 13 septembre. Un homme a été renversé par un poids lourd à Lillebonne. Grièvement blessé, il a été transporté via l'hélicoptère Dragon 76 jusqu'à l'hôpital.

Publié le 13/09/2025 à 16h31 - Par Justine Carrère
Lillebonne. Un homme de 37 ans renversé par un poids lourd, il est transporté en hélicoptère à l'hôpital
Ce samedi 13 septembre, un homme a été renversé par un poids lourd à Lillebonne. Grièvement blessé, il a été transporté au CHU de Rouen en hélicoptère : le Dragon 76. - Illustration

Un accident de la route s'est produit samedi 13 septembre vers 10h15 au niveau du boulevard de Lattre de Tassigny à Lillebonne près du Havre. Les pompiers sont intervenus pour secourir un piéton qui a été renversé par un poids lourd. Il a pris en charge la victime, un homme de 37 ans, grièvement blessé : en urgence absolue. Il a été transporté au CHU de Rouen via l'hélicoptère Dragon76.

• A lire aussi. Evreux. Une voiture percute plusieurs personnes devant un bar à vin : le conducteur poursuivi pour "meurtre en état d'ivresse"

A lire aussi. Alençon. Responsables d'une vingtaine de voitures brûlées, deux incendiaires, dont un mineur, ont été interpellés

