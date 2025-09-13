Lillebonne. Un homme de 37 ans renversé par un poids lourd, il est transporté en hélicoptère à l'hôpital

Un accident de la route s'est produit samedi 13 septembre vers 10h15 au niveau du boulevard de Lattre de Tassigny à Lillebonne près du Havre. Les pompiers sont intervenus pour secourir un piéton qui a été renversé par un poids lourd. Il a pris en charge la victime, un homme de 37 ans, grièvement blessé : en urgence absolue. Il a été transporté au CHU de Rouen via l'hélicoptère Dragon76.

