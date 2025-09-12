En ce moment Born With a Broken Heart Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Ils ont quitté Paris pour le maraîchage bio à Sées : Emma et Pierre ouvrent les portes de leur ferme

Environnement. A Sées, un couple de maraîchers bio propose, ce samedi 13 septembre, une visite de la ferme de Boisville et une vente de leurs légumes bio. Depuis plus d'un an, les deux maraîchers testent sur ce site agricole leur activité et travaille de façon à rendre leur production la plus écologique possible. 

Publié le 12/09/2025 à 16h51 - Par Lucie Peudevin
Orne. Ils ont quitté Paris pour le maraîchage bio à Sées : Emma et Pierre ouvrent les portes de leur ferme
Emma Pillon et Pierre Pottiée-Sperry, couple de maraîchers bio à la ferme de Boisville, à Sées. Ils la font visiter samedi 13 septembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il y a cinq ans, Emma Pillon et Pierre Pottiée-Sperry ont changé de vie. En reconversion professionnelle, le couple de maraîchers bio a quitté le monde de l'audiovisuel parisien pour tester la vie agricole dans la ferme de Boisville, à Sées. Samedi 13 septembre, ils ouvrent les portes de leur espace-test agricole, entre 10h et 12h30, pour partager leur quotidien. Au programme : visite de la ferme et vente de légumes bio.

L'espace-test agricole : apprendre en faisant

En partenariat avec la Communauté de communes des sources de l'Orne et Rhizome, coopérative normande d'emplois agricoles, l'espace-test agricole (ETA) à la ferme de Boisville permet au couple de tester leur activité de maraîchage sur une période de un à trois ans tout en étant accompagné. "Nous accompagnons les testeurs agricoles sur toutes les parties administratives, comptables et entrepreneuriales pour qu'ils puissent monter en compétences et commencer leur activité", explique Gwendoline Lucas, chargée d'accompagnement et de développement chez Rhizome, coopérative normande d'emplois agricoles. Par la suite, les testeurs agricoles décident ou non de s'installer dans une ferme. 

A lire aussi : Perche ornais. Un relais La Poste à la ferme : une première dans l'Orne

Cette saison, la structure Emma et Pierre - maraîchers bio a pu employer deux saisonniers et un maraîcher volant. Avec 3,5 hectares de surface à gérer, dont un hectare de plein-champ irrigué et 1600m2 de serres, le couple ne compte pas s'arrêter là et cherche un troisième testeur agricole pour les rejoindre dès l'année prochaine. 

"C'est notre raison d'être"

Après une première expérience de trois ans dans une micro-ferme, Emma Pillon et Pierre Pottiée-Sperry poursuivent, depuis avril 2024, la production d'une vingtaine de variétés de légumes bio à la ferme de Boisville. "Nous avions envie de contribuer au territoire qui allait nous accueillir et faire une activité qui a du sens. C'est notre raison d'être, particulièrement en tant que producteurs bio", confie Emma Pillon.

Vente de légumes bio produits par Emma et Pierre - maraîchers bio, à la ferme de Boisville, à Sées.Vente de légumes bio produits par Emma et Pierre - maraîchers bio, à la ferme de Boisville, à Sées. - Lucie Peudevin

Habituellement destinée à une clientèle professionnelle comme des grandes surfaces ou des restaurateurs locaux, la production de légumes bio est proposée pour la première fois aux particuliers ce samedi 13 septembre. "Nous sommes très fiers de pouvoir proposer nos légumes de la manière la plus locale possible. J'ai hâte de, peut-être, organiser d'autres évènements ouverts au grand public", conclut la maraîchère. 

Galerie photos
Vente de légumes bio produits par Emma et Pierre - maraîchers bio, à la ferme de Boisville, à Sées. - Lucie Peudevin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Orne. Ils ont quitté Paris pour le maraîchage bio à Sées : Emma et Pierre ouvrent les portes de leur ferme
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple