Orne. Ils ont quitté Paris pour le maraîchage bio à Sées : Emma et Pierre ouvrent les portes de leur ferme

Il y a cinq ans, Emma Pillon et Pierre Pottiée-Sperry ont changé de vie. En reconversion professionnelle, le couple de maraîchers bio a quitté le monde de l'audiovisuel parisien pour tester la vie agricole dans la ferme de Boisville, à Sées. Samedi 13 septembre, ils ouvrent les portes de leur espace-test agricole, entre 10h et 12h30, pour partager leur quotidien. Au programme : visite de la ferme et vente de légumes bio.

L'espace-test agricole : apprendre en faisant

En partenariat avec la Communauté de communes des sources de l'Orne et Rhizome, coopérative normande d'emplois agricoles, l'espace-test agricole (ETA) à la ferme de Boisville permet au couple de tester leur activité de maraîchage sur une période de un à trois ans tout en étant accompagné. "Nous accompagnons les testeurs agricoles sur toutes les parties administratives, comptables et entrepreneuriales pour qu'ils puissent monter en compétences et commencer leur activité", explique Gwendoline Lucas, chargée d'accompagnement et de développement chez Rhizome, coopérative normande d'emplois agricoles. Par la suite, les testeurs agricoles décident ou non de s'installer dans une ferme.

Cette saison, la structure Emma et Pierre - maraîchers bio a pu employer deux saisonniers et un maraîcher volant. Avec 3,5 hectares de surface à gérer, dont un hectare de plein-champ irrigué et 1600m2 de serres, le couple ne compte pas s'arrêter là et cherche un troisième testeur agricole pour les rejoindre dès l'année prochaine.

"C'est notre raison d'être"

Après une première expérience de trois ans dans une micro-ferme, Emma Pillon et Pierre Pottiée-Sperry poursuivent, depuis avril 2024, la production d'une vingtaine de variétés de légumes bio à la ferme de Boisville. "Nous avions envie de contribuer au territoire qui allait nous accueillir et faire une activité qui a du sens. C'est notre raison d'être, particulièrement en tant que producteurs bio", confie Emma Pillon.

Vente de légumes bio produits par Emma et Pierre - maraîchers bio, à la ferme de Boisville, à Sées. - Lucie Peudevin

Habituellement destinée à une clientèle professionnelle comme des grandes surfaces ou des restaurateurs locaux, la production de légumes bio est proposée pour la première fois aux particuliers ce samedi 13 septembre. "Nous sommes très fiers de pouvoir proposer nos légumes de la manière la plus locale possible. J'ai hâte de, peut-être, organiser d'autres évènements ouverts au grand public", conclut la maraîchère.