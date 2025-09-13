En ce moment No Name INDOCHINE
Orne. 25 incendies recensés depuis juillet dans le département : deux personnes interpellées par la police

Sécurité. Le parquet d'Alençon a annoncé ce samedi 13 septembre que 25 incendies de voitures et de poubelles ont eu lieu depuis le 9 juillet dernier. L'enquête a permis d'interpeller deux individus. Précisions.

Publié le 13/09/2025 à 10h46 - Par Justine Carrère
Dans l'Orne, 25 incendies ont été recensés depuis le 9 juillet 2025. Les investigations menées ont permis l'interpellation de plusieurs individus. - Illustration

Le parquet d'Alençon vient de l'annoncer ce samedi 13 septembre. Le commissariat d'Alençon était saisi, depuis le mois de juillet, de plusieurs faits de dégradation ou détérioration de bien d'autrui par moyen dangereux, caractérisés par des incendies de véhicules et de poubelles. 25 incendies ont été recensés depuis le 9 juillet 2025. "Un mode opératoire identique sur plusieurs véhicules" a été constaté. Les investigations menées ont permis l'interpellation de plusieurs personnes.

Un jeune de 16 ans placé en garde à vue

Comme l'indique le parquet dans son communiqué, ce samedi 13 septembre, "l'identification d'un deux-roues a permis l'interpellation de plusieurs individus". Un premier jeune, âgé de 16 ans, a été identifié et interpellé en flagrant délit dans la nuit du 10 au 11 septembre. Il a été placé en garde à vue et déféré devant le procureur de la République. Le juge des enfants l'a placé sous contrôle judiciaire. Le jeune homme sera convoqué prochainement devant le tribunal pour enfants pour examen de culpabilité.

Une personne majeure interpellée

Compte tenu des investigations et des auditions réalisées, une autre personne, majeure, a été interpellée et placé en garde à vue. Il a également été déféré devant le procureur de la République "aux fins de comparution à délai différé conformément aux dispositions de l'article 397-1-1, dans l'attente du retour d'une expertise psychiatrique", poursuit le parquet. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, le 28 octobre prochain.

