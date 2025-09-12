Argentan. Gestion de l'eau de pluie : le quartier des Trois-Croix montre l'exemple

Plutôt que de se déverser dans le fleuve par les canalisations, l'eau de pluie est désormais récupérée là où elle tombe à Argentan. La gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP), présentée jeudi 11 septembre à la mairie d'Argentan, consiste à faire en sorte que l'urbanisation ne modifie pas le cycle naturel de l'eau. Par exemple, dans le quartier des Trois-Croix, chaque gouttière et chaque jardin ont été aménagés pour récupérer l'eau de pluie. L'objectif est de lutter notamment contre les inondations et les sécheresses.

Comment cela fonctionne ?

Concrètement, une fois tombée, l'eau de pluie n'est pas transportée par des tuyaux souterrains, mais elle est conservée dans les jardins de manière à s'infiltrer directement dans les sols. "Il y a un triple intérêt : garder l'eau sur le territoire, faire des économies de fonctionnement, par exemple sur les canalisations, et adopter une nouvelle approche paysagère, c'est-à-dire, davantage végétalisée", énumère Frédéric Leveillé, maire d'Argentan. Une solution qui, en plus d'être économique, est aussi écologique.

Michel Benard, ingénieur à l'origine du projet, explique Impossible de lire le son.

Quand économie rime avec écologie

Cette gestion des eaux pluviales permet également de remplir les nappes phréatiques et favorise la biodiversité du territoire. Par exemple, lors de fortes chaleurs, infiltrer les eaux pluviales permet de créer des îlots de fraîcheur, des petites zones d'humidité et un bien-être avec de la végétation. "Ça ne peut être que bénéfique pour l'ensemble de la population", conclut Frédéric Leveillé.

Au quartier des Trois-Croix, les habitants se montraient plutôt craintifs mais ont finalement adopté ce nouveau mode de gestion. "Les gens ne veulent plus du tout revenir en arrière", assure Julien Anfry, responsable du service assainissement eaux pluviales et GEMAPI de Terres Argentan. Un guide explicatif est mis à disposition par le service assainissement.

A terme, ce projet devrait être mis en place sur toute l'intercommunalité, en continuant prochainement par le quartier Vallée d'Auge, à Argentan.