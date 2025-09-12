En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Argentan. Gestion de l'eau de pluie : le quartier des Trois-Croix montre l'exemple

Environnement. Dans le quartier des Trois-Croix, à Argentan, un nouveau dispositif de Gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) a été mis en place pour favoriser l'infiltration naturelle de l'eau dans le sol et préserver la ressource en eau sur les Terres Argentan Interco.

Publié le 12/09/2025 à 16h44, mis à jour le 12/09/2025 à 16h45 - Par Lucie Peudevin
Argentan. Gestion de l'eau de pluie : le quartier des Trois-Croix montre l'exemple
Le nouveau dispositif de Gestion intégrée des eaux pluviales a été présenté à la mairie d'Argentan jeudi 11 septembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Plutôt que de se déverser dans le fleuve par les canalisations, l'eau de pluie est désormais récupérée là où elle tombe à Argentan. La gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP), présentée jeudi 11 septembre à la mairie d'Argentan, consiste à faire en sorte que l'urbanisation ne modifie pas le cycle naturel de l'eau. Par exemple, dans le quartier des Trois-Croix, chaque gouttière et chaque jardin ont été aménagés pour récupérer l'eau de pluie. L'objectif est de lutter notamment contre les inondations et les sécheresses.

Comment cela fonctionne ?

Concrètement, une fois tombée, l'eau de pluie n'est pas transportée par des tuyaux souterrains, mais elle est conservée dans les jardins de manière à s'infiltrer directement dans les sols. "Il y a un triple intérêt : garder l'eau sur le territoire, faire des économies de fonctionnement, par exemple sur les canalisations, et adopter une nouvelle approche paysagère, c'est-à-dire, davantage végétalisée", énumère Frédéric Leveillé, maire d'Argentan. Une solution qui, en plus d'être économique, est aussi écologique.

Michel Benard, ingénieur à l'origine du projet, explique

Quand économie rime avec écologie

Cette gestion des eaux pluviales permet également de remplir les nappes phréatiques et favorise la biodiversité du territoire. Par exemple, lors de fortes chaleurs, infiltrer les eaux pluviales permet de créer des îlots de fraîcheur, des petites zones d'humidité et un bien-être avec de la végétation. "Ça ne peut être que bénéfique pour l'ensemble de la population", conclut Frédéric Leveillé.

Au quartier des Trois-Croix, les habitants se montraient plutôt craintifs mais ont finalement adopté ce nouveau mode de gestion. "Les gens ne veulent plus du tout revenir en arrière", assure Julien Anfry, responsable du service assainissement eaux pluviales et GEMAPI de Terres Argentan. Un guide explicatif est mis à disposition par le service assainissement.

A terme, ce projet devrait être mis en place sur toute l'intercommunalité, en continuant prochainement par le quartier Vallée d'Auge, à Argentan.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Argentan. Gestion de l'eau de pluie : le quartier des Trois-Croix montre l'exemple
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple