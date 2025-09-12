Cyclo-cross. La dernière manche de la Coupe de France se disputera à Ouistreham

Le sort de la compétition pourrait bien se décider à Ouistreham. Le 14 décembre, la dernière manche de la Coupe de France de cyclo-cross se disputera dans la station balnéaire calvadosienne. C'est la première fois de son histoire qu'elle accueillera la compétition.

Les deux premières manches se disputeront à Albi, en Occitanie, et les deux suivantes à Quelneuc, en Bretagne. Avant donc que les cyclistes ne se départagent le titre en Normandie.

Deux semaines avant que Ouistreham ne soit le terrain de jeu des grosses cuisses, le Cotentin accueillera une manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross. Elle se disputera plus précisément à Flamanville.