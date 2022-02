Rouen. Football : les affiches du 6e tour de la Coupe de France

A seulement quatre jour des premiers matches, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France était un moment attendu pour les 16 équipes encore en lice, mardi 23 octobre 2018, à l'agence Crédit Agricole de Rouen (Seine-Maritime).

De belles affiches sont au programme, dont deux gros derbys pour les pensionnaires de Nationale 1. Ainsi, les deux équipes phares du sud-Manche vont se rencontrer : l'US Avranches (N1) recevra Granville (N2).

#CoupedeFrance Quel choc pour le 6eme tour de Coupe de France ce weekend! L'US Granville se déplacera sur la pelouse de l'@USAvrMSM_Off, pour le premier choc officiel entre les deux clubs depuis bien longtemps! Soyez nombreux à venir supporter la #TeamUSG! #AllezGranville pic.twitter.com/BKHwI34DxG — US Granville 🐚 (@US_Granville) 23 octobre 2018

Du côté de la Seine-Maritime, CMS Oissel (N2) accueillera Quevilly Rouen Métropole (N1).

Pour le 6⃣ème tour de la @coupedefrance , QRM se déplacera à Oissel (N2) ce week-end 🏆

➡ Plus d'informations à venir pic.twitter.com/7Sxp6hOAqM — Quevilly Rouen M. (@QRM) 23 octobre 2018

L'intégralité du tirage

• US Avranches (N1) - US Granville (N2)

• FC Rouen (N3) - USON Mondeville (R1)

• CMS Oissel (N2) - QRM (N1)

• Bourguebus (R2) - Grand-Quevilly FC (R1)

• AG Caen (R1) - Deville-Maromme (N3)

• AS Cherbourg (N3) - FC Dieppe (N3)

• Ouistreham (R2) - AS Villers Houlgate (R3)

• Evreux FC (N3) - FC Saint-Lo (N3)



Les matchs auront lieu le samedi 27 et le dimanche 28 octobre 2018.