Rouen. "Abracadabra" : j'ai appris des tours de magie avec un professionnel

Qui n'a jamais rêvé d'apprendre des tours de magie ? Cette semaine, je me suis lancée. J'ai fait appel à Florent Penin, magicien professionnel à Rouen et en Normandie, pour qu'il m'apprenne quelques rouages de sa profession si intrigante. Pour me mettre dans le bain, il a sorti un jeu de cartes. "On va commencer par le tour des 21 cartes", m'a-t-il annoncé. "Pour ce tour, on prend un jeu de cartes puis on en extrait 21." J'ai choisi une carte qu'il a facilement réussi à deviner. J'étais impressionnée, je n'ai rien vu venir ! Il m'a ensuite expliqué, étape par étape, comment il a fait. De quoi déconstruire le mythe…

De l'observation à la pratique

Pour le tour des 21 cartes, je les étale toutes sur la table puis je demande au magicien d'en choisir une. J'avais la pression ! Je reprends dans mes mains les cartes que je répartis une à une sur trois colonnes : celle de gauche, du milieu et de droite jusqu'à ne plus avoir de carte en main. Je demande ensuite à mon professeur du jour dans quelle rangée se trouve sa carte car pour réussir son coup, il faut utiliser une technique : mettre la rangée où se trouve la carte choisie par le spectateur au milieu des autres tas. Après avoir réétalé toutes les cartes en trois colonnes trois fois de suite, "la carte sera en 11e position", m'assure le professionnel. Pour faire sensation auprès du public, "on peut même écrire sur un morceau de papier que la carte prédite sera en 11e position" ou prononcer le mot "Abracadabra" qui contient 11 lettres. Il n'y a plus qu'à prendre les cartes et les poser une à une sur une table jusqu'à arriver à la 11e et là : jackpot ! L'effet de surprise sera bien réel, vous ferez sensation.

"Tout est dans l'entraînement"

Une fois assimilé, le tour paraît simple. Mais devenir magicien ne s'apprend pas en un jour. "Tout est dans la présentation et l'entraînement", assure Florent Penin qui a découvert la magie étant enfant. Depuis quatre ans, il vit de sa passion mais ça n'a pas toujours été le cas. "J'ai fait de la magie en parallèle car j'ai dû avoir un emploi à côté", poursuit-il. Au fil du temps, il a réussi à se faire un nom dans ce milieu si particulier. Il intervient à Rouen et en Normandie, par exemple au casino de Deauville, à La Bodega de Rouen, au domicile de particuliers ou pour des baptêmes et mariages. "Je propose aussi des ateliers pour les collégiens et en Ehpad pour travailler la motricité, la mémoire et l'estime de soi", ajoute-t-il.