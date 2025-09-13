En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Colombelles. J'ai embouteillé le pastis normand qui a mis le Ricard au placard

Economie. En juin, le Pastis du Verger, produit par la distillerie C'est Nous, à Colombelles, était élu meilleur du monde. Et il a un accent normand.

Publié le 13/09/2025 à 13h00 - Par Lilian Fermin
Colombelles. J'ai embouteillé le pastis normand qui a mis le Ricard au placard
Julie Le Roux et David Granville ont mis une année à créer le meilleur pastis du monde, distingué en juin 2025.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En créant leur Pastis du Verger, Julie Le Roux et David Granville, le duo à la tête de la distillerie C'est Nous à Colombelles, espéraient écouler 3 000 bouteilles à l'année. Mais prenez une période estivale propice à la dégustation et le prix de meilleur pastis du monde remis aux World Drinks Awards par un jury d'experts, et vous avez des commandes qui s'affolent. "Rien qu'en juillet, j'ai fait 3 000 bouteilles", se réjouit Julie Le Roux. Alors pour suivre la cadence, ils avaient bien besoin d'un coup de main !

Les pommes du pays d'Auge,
l'ingrédient mystère

Ils sont quatre à s'activer dans la distillerie : aujourd'hui, il faut embouteiller plus de 1 200 flacons. Une énorme cuve pouvant contenir plus de 1 000 litres du précieux breuvage trône devant moi, ainsi que des bouteilles vides. L'opération est simple : je prends le contenant et le place sous un verseur, qui fait s'écouler le pastis automatiquement et s'arrête quand la bouteille est pleine. Ensuite, il faut placer le bouchon, à la main, puis bien aligner la bouteille sur l'étiqueteuse, qui s'occupe seule de l'habillage. Je termine en posant le capuchon, que je réchauffe à l'aide d'un pistolet, avant d'ajouter la touche finale : une pastille dorée qui proclame fièrement qu'il s'agit du meilleur pastis du monde. Et direction le carton avec ses camarades.

Le Pastis du Verger coûte entre 32 et 35€ selon les épiceries fines ou cavistes où la bouteille est vendue. La distillerie C'est Nous produit d'autres alcools.Le Pastis du Verger coûte entre 32 et 35€ selon les épiceries fines ou cavistes où la bouteille est vendue. La distillerie C'est Nous produit d'autres alcools.

Après avoir débuté par le gin en 2016, le duo de la distillerie s'est attaqué à plusieurs alcools, et donc le pastis, qui a vu le jour en 2024 au bout d'un an d'élaboration. "Dès le début, on s'est demandé ce qu'on pouvait avoir de local, se remémore Julie Le Roux. L'eau-de-vie de cidre est utilisée pour faire du calvados, mais pas vraiment pour autre chose, alors qu'elle a un potentiel intéressant." Voilà donc la recette d'un pastis réussi : des pommes normandes, accompagnées des fondamentaux, comme la badiane, le fenouil, la réglisse ou l'anis vert. "La mélisse, le thym et la fleur de sureau proviennent de notre jardin", poursuit la gérante. Pour faire s'assembler les différentes épices, ce qui représente déjà "un important travail d'assemblage, avec des processus différents", il faut compter entre trois semaines et un mois.

C'est à l'aide de cette machine que l'on peut vider la cuve dans les bouteilles qui seront ensuite étiquetées, puis livrées.C'est à l'aide de cette machine que l'on peut vider la cuve dans les bouteilles qui seront ensuite étiquetées, puis livrées.

Produit clivant par excellence, cette boisson est différente et s'éloigne des clichés à en croire ses créateurs. "Si vous n'aimez pas le Ricard, vous pourrez quand même apprécier notre Pastis du Verger", m'affirme David Granville, qui s'octroie une légère pause dans son remplissage de cartons. La fin d'année s'annonce chargée : les commandes affluent, de particuliers partout en France, mais aussi de professionnels qui anticipent Noël !

Galerie photos
Le Pastis du Verger coûte entre 32 et 35€ selon les épiceries fines ou cavistes où la bouteille est vendue. La distillerie C'est Nous produit d'autres alcools. C'est à l'aide de cette machine que l'on peut vider la cuve dans les bouteilles qui seront ensuite étiquetées, puis livrées.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Colombelles. J'ai embouteillé le pastis normand qui a mis le Ricard au placard
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple