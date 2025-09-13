Colombelles. J'ai embouteillé le pastis normand qui a mis le Ricard au placard

En créant leur Pastis du Verger, Julie Le Roux et David Granville, le duo à la tête de la distillerie C'est Nous à Colombelles, espéraient écouler 3 000 bouteilles à l'année. Mais prenez une période estivale propice à la dégustation et le prix de meilleur pastis du monde remis aux World Drinks Awards par un jury d'experts, et vous avez des commandes qui s'affolent. "Rien qu'en juillet, j'ai fait 3 000 bouteilles", se réjouit Julie Le Roux. Alors pour suivre la cadence, ils avaient bien besoin d'un coup de main !

Les pommes du pays d'Auge,

l'ingrédient mystère

Ils sont quatre à s'activer dans la distillerie : aujourd'hui, il faut embouteiller plus de 1 200 flacons. Une énorme cuve pouvant contenir plus de 1 000 litres du précieux breuvage trône devant moi, ainsi que des bouteilles vides. L'opération est simple : je prends le contenant et le place sous un verseur, qui fait s'écouler le pastis automatiquement et s'arrête quand la bouteille est pleine. Ensuite, il faut placer le bouchon, à la main, puis bien aligner la bouteille sur l'étiqueteuse, qui s'occupe seule de l'habillage. Je termine en posant le capuchon, que je réchauffe à l'aide d'un pistolet, avant d'ajouter la touche finale : une pastille dorée qui proclame fièrement qu'il s'agit du meilleur pastis du monde. Et direction le carton avec ses camarades.

Le Pastis du Verger coûte entre 32 et 35€ selon les épiceries fines ou cavistes où la bouteille est vendue. La distillerie C'est Nous produit d'autres alcools.

Après avoir débuté par le gin en 2016, le duo de la distillerie s'est attaqué à plusieurs alcools, et donc le pastis, qui a vu le jour en 2024 au bout d'un an d'élaboration. "Dès le début, on s'est demandé ce qu'on pouvait avoir de local, se remémore Julie Le Roux. L'eau-de-vie de cidre est utilisée pour faire du calvados, mais pas vraiment pour autre chose, alors qu'elle a un potentiel intéressant." Voilà donc la recette d'un pastis réussi : des pommes normandes, accompagnées des fondamentaux, comme la badiane, le fenouil, la réglisse ou l'anis vert. "La mélisse, le thym et la fleur de sureau proviennent de notre jardin", poursuit la gérante. Pour faire s'assembler les différentes épices, ce qui représente déjà "un important travail d'assemblage, avec des processus différents", il faut compter entre trois semaines et un mois.

C'est à l'aide de cette machine que l'on peut vider la cuve dans les bouteilles qui seront ensuite étiquetées, puis livrées.

Produit clivant par excellence, cette boisson est différente et s'éloigne des clichés à en croire ses créateurs. "Si vous n'aimez pas le Ricard, vous pourrez quand même apprécier notre Pastis du Verger", m'affirme David Granville, qui s'octroie une légère pause dans son remplissage de cartons. La fin d'année s'annonce chargée : les commandes affluent, de particuliers partout en France, mais aussi de professionnels qui anticipent Noël !