Calvados. Le Pastis du Verger élu meilleur pastis du monde

Déjà médaillé d'or, lors d'une dégustation à l'aveugle, il a séduit de nouveau le jury lors de la dégustation mettant en concurrence les médaillés. Le Pastis du Verger, fabrication de la Distillerie C'est Nous dans le Calvados, a été sacré meilleur pastis du monde, lors du concours international des spiritueux de Londres.

Un alcool de Provence... meilleur en Normandie

Cet alcool phare de Provence, à l'accent marseillais, est donc meilleur quand il provient de Normandie. L'histoire du Pastis du Verger "prend racine au cœur du pays d'Auge où les pommes sont cultivées pour fabriquer une eau-de-vie de cidre", explique la Distillerie C'est Nous, qui détaille un peu plus sa création. "Cette eau-de-vie de cidre est ensuite macérée, distillée, infusée et assemblée avec de la badiane, de l'anis vert, du fenouil et de la réglisse ainsi qu'un bouquet d'aromatiques composé de mélisse, de thym, de fleur de sureau, de poivre (et d'autres) - dont une partie sourcée directement dans le jardin de la distillerie à Colombelles."

C'est ainsi que l'on obtient un Pastis du Verger, produit avec de l'eau-de-vie de cidre, et qui est donc le meilleur pastis du monde. Une boisson qui est, bien évidemment, à consommer avec modération.