Près de Rouen. Des jeunes apprennent à rapper en langue des signes et font le show

Connaissez-vous le "rap signé" ? Cette discipline associe la musique rap et la langue des signes. Une chorégraphie qu'ont imaginée plusieurs jeunes de Saint-Etienne-du-Rouvray cet été dans le cadre du dispositif Quartier d'Eté qui se décline dans de nombreux Quartiers prioritaires de la ville (QPV), dont celui du Château Blanc. Deux semaines après le début du projet, jeudi 21 août, ils se sont réunis au Foyer Geneviève Bourdon pour interpréter leur chanson, C'est l'été à la cité, un hymne à la joie et à l'évasion.

"C'est l'été à la cité", John Pitt et les stéphanais du Centre Jean-Prévost Impossible de lire le son.

• A lire aussi. [Enquête] Rouen. Gouvernance des jeunes : la politique autrement

Cette idée originale vient de l'association A deux mains qui s'est créée cette année et qui a pour vocation de sensibiliser le grand public sur la langue des signes française et plus généralement sur les troubles auditifs. "Le rap a cette façon de s'exprimer avec des images fortes qui est aussi la logique de la langue des signes", explique Marion Mouillere de l'association A deux mains. C'est elle qui a chapeauté les ateliers avec les enfants aux côtés du rappeur rouennais John Pitt venu prêter main-forte pour l'écriture du texte et l'enregistrement de la chanson. Pour Marion Mouillière, elle-même porteuse d'un appareil auditif, le lien avec le rap était évident grâce notamment à cet aspect imagé. "C'est comme une bande dessinée : on plante le décor, on situe les personnages puis on situe l'action. La phrase traduite en langue des signes va correspondre à cette espèce de story-board."

Pendant que John Pitt rappait le texte, les enfants faisaient la traduction en langue des signes. - Alexandre Leno

Malgré sa longue expérience de rappeur, John Pitt, 49 ans et éducateur dans la "vie civile", n'avait jamais essayé cette forme d'expression. "Associer le rap et la langue des signes j'ai trouvé ça vraiment pertinent, sachant qu'ils ont en commun d'être une forme de communication, de transmission, explique l'artiste, je peux maintenant traduire mon nom en langue des signes, ma fille aussi arrive à le faire maintenant."

Reportage Rap signé Impossible de lire le son.

Sur scène, tandis qu'il rappait le texte, un groupe de six enfants faisait la traduction instantanément en langue des signes dans une ambiance bon enfant, leurs camarades les acclamant au fond de la salle. Si seulement quelques ados se sont prêtés à l'exercice de la scène, environ 50 jeunes ont participé aux ateliers de rap signé. Un véritable défi selon Marion Mouillière : "La langue des signes est une langue à part entière, ce n'est pas la même syntaxe, les mots ne se disent pas dans le même ordre, en résumé les enfants ont appris en quelques jours les prémices d'une nouvelle langue." Pour les adolescents c'est la fierté du travail accompli. "On est fiers de notre travail, on est avec un rappeur donc ça nous met en confiance, on apprend à d'autres personnes comment signer", se félicite Youssouf Sbai, 15 ans. D'autant que les jeunes se sont particulièrement impliqués pour l'exercice notamment sur l'écriture qui a concerné "en partie le rappeur mais la majorité du temps c'était nous, certaines de mes phrases sont dedans", revendique Khalilou Kane, 12 ans, qui a déjà l'habitude d'écrire du rap avec son cousin.

• A lire aussi. Saint-Étienne-du-Rouvray. L'éducation aux médias avec la Fabrique de l'info

L'association donne rendez-vous à la rentrée pour des ateliers d'initiation à la langue des signes française chaque mardi de 14h à 15h au sein de la Maison de la jeunesse et de la culture (MJC) Rouen Rive Gauche place de Hanovre à Rouen à destination des adultes et des seniors. Des ateliers langue des signes parents-enfants auront lieu tous les 15 jours à compter de lundi 22 septembre à la MJC de Lillebonne.