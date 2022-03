Saint-Étienne-du-Rouvray. L'éducation aux médias avec la Fabrique de l'info

Décrypter une information, retrouver une source, repérer une fake news et même produire des reportages… Une dizaine d'ateliers ont été programmés mardi 22 mars, pour cette journée dédiée à l'éducation aux médias à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans le cadre de la Fabrique de l'info. Il s'agit d'un événement organisé depuis 2015 par la Ville et cofinancé par la Cité éducative du château blanc, à l'occasion de la Semaine de la presse, mobilisant de nombreux professionnels des médias. Et le programme a été soutenu. Les collégiens ont enchaîné les rencontres avec les journalistes au centre socioculturel Jean Prévost.

Ici, quelques ados ont pu se confronter au micro d'Alexis Demeyer, journaliste radio qui leur a proposé un exercice de diction.

De son côté, Laurent Derouet, journaliste pigiste pour plusieurs médias, a rencontré les Stéphanais pour un atelier sur les fake news, ou comment faire la différence entre une info et une intox. À ce petit jeu, les collégiens s'en sortent bien, même s'il faut qu'ils soient plus vigilants, selon le journaliste chevronné. "Je pense qu'ils ne sont pas naïfs, ils se doutent bien que sur les réseaux sociaux, il peut y avoir de fausses informations. Après, est-ce qu'ils ont toujours l'envie de vérifier ? Ça, c'est autre chose. Donc d'où l'intérêt de ce genre d'atelier autour de l'information."

Les élèves sondés sur leur usage des médias

La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray a d'ailleurs fait un petit sondage auprès des élèves de collèges sur leur usage des réseaux sociaux et leur consommation de l'information. On apprend ainsi que la majorité des sondés, soit près de 38 %, ne vérifient pas toujours une info avant de la partager sur Internet.

Au-delà de ce rendez-vous, Saint-Étienne-du-Rouvray essaye de sensibiliser les adolescents au monde journalistique tout au long de l'année. "Nous contribuons aussi à l'éducation aux médias de par le journal Le Stéphanais Junior, qu'on édite tous les trois mois et qu'on réalise avec un comité de rédaction coanimé avec une classe de collégiens à chaque fois", précise Sandrine Gossent, responsable du service information et communication à la Ville.

La Ville a également monté deux résidences journalistiques dans le cadre de la Semaine de la presse. L'une d'elles prendra la forme d'une série de podcasts dans lesquels les élèves explorent leur environnement de vie.