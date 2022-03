Normandie. De la maternelle à l'université, apprendre à décoder les médias

De l'école maternelle à l'université… La trente-troisième édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, qui se déroule du lundi 21 au vendredi 26 mars, permet d'aider les jeunes à décoder l'actualité et le monde qui les entourent, pour qu'ils contrôlent les sources de l'information qu'ils consultent, pour qu'ils ne confondent pas réseau social et média. "C'est particulièrement important en ce moment, avec la guerre de l'info entre l'Ukraine et la Russie", explique Céline Thierry, directrice du Clémi à Caen, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui anime cette semaine de la presse à l'école dans toute la région Normandie.

Éviter les fake news

"On fait de l'éducation aux médias durant toute l'année mais, durant cette semaine, les élèves pratiquent aussi les médias : ils écrivent des journaux, font des émissions de webradio ou de webtélé. Sur la Normandie, on recense cent cinquante médias scolaires", explique-t-elle. "Cette mise en pratique permet de comprendre les mécanismes de l'information et de la communication, de la hiérarchie de l'info, de la notion d'angle. On démarre à partir de l'école maternelle. Il y en a par exemple une qui a sa webradio à Flers (Orne). Et on va jusqu'à l'université. On offre souvent un panel de presse écrite avec un kiosque dans les établissements scolaires, mais nous avons aussi des partenariats avec les médias radio, télé, presse écrite. Et un certain nombre de classes nous ont sollicités pour avoir des interventions de journalistes dans les classes."

L'école maternelle travaille sur des photos de presse, mais aussi sur le reportage audio. À l'école élémentaire, c'est la mise en place de kiosques, des tris d'articles de presse, la réalisation de la une d'un journal. Au collège, c'est un travail sur les dépêches de l'Agence France Presse, l'étude du circuit de l'info. Au lycée, on parle de déontologie du journaliste.

De nouveaux supports d'information

"Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas que les jeunes ne s'informent plus, c'est faux. Ils s'informent différemment de leurs aînés, souvent à base d'applis de médias sur leurs téléphones portables. Cette semaine de la presse est aussi l'occasion de discuter avec eux des moyens avec lesquels ils s'informent. On entend souvent parler d'une défiance, mais on a des jeunes qui s'informent, qui regardent l'info avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Et ils parlent de l'actu entre eux, notamment en ce moment, avec les informations liées à la guerre en Ukraine. C'est un sujet qui les interpelle et qui intéresse énormément les élèves."