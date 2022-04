[Enquête] Rouen. Gouvernance des jeunes : la politique autrement

80 adolescents, âgés de 11 à 17 ans, sont actuellement inscrits à l'accueil jeunes de l'association Mix'Cité à la Grand'Mare, à Rouen. S'ils ne sont pas encore en âge de voter cette année, ils ont tout de même pu mettre un bulletin dans l'urne.

Une élection a eu lieu en décembre dernier, pour constituer ce que l'association a appelé la Gouvernance des jeunes, afin que ces derniers puissent se sentir acteurs de cette microsociété qu'est le quartier de la Grand'Mare. Le gouvernement est ainsi composé d'une Présidente, d'un ministre de la Sécurité, d'une ministre des Idées et d'une ministre de l'Organisation. Chacun a son rôle bien défini, pour un mandat de deux ans. "Jusqu'ici, les ados de l'accueil jeunes ne se sentaient pas toujours entendus par l'association… Avec ce projet, on a voulu leur montrer qu'on était là pour porter leur voix, leurs revendications", explique Julia Gobourg, éducatrice à l'association Mix'Cité.

Sensibiliser à l'action citoyenne

Mais derrière cette gouvernance, il y a surtout la volonté de sensibiliser dès le plus jeune âge à l'action citoyenne dans un quartier où l'on vote encore trop peu. "L'idée était vraiment de les mettre dans des conditions qui sont celles que nous connaissons en tant qu'adultes citoyens." Mix'Cité a donc demandé à la mairie de lui prêter un isoloir et une urne pour rendre l'exercice le plus authentique possible. Des programmes et même des affiches présidentielles ont été publiés sur l'Instagram de "l'accueil jeunes 76".

Une trentaine d'ados ont pu ainsi voter et élire Francesca Cassamajor parmi trois autres concurrents. "Je suis fière de représenter le club", se réjouit, timidement, l'adolescente de 16 ans. Elle s'est présentée pour pouvoir organiser plus de sorties et d'activités pour les jeunes. "Je veux juste les faire sortir du quartier, organiser des séjours ailleurs qu'à Rouen ou simplement aller au laser game, au cinéma etc." Elle le reconnaît, les élections, l'actualité, ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. "Maintenant, ça m'intéresse, moi-même j'étais étonnée." Désormais, elle suit un peu plus le feuilleton politique de la présidentielle. "J'ai vu que c'était serré entre Macron et Le Pen… J'aurais préféré Mélenchon face à Macron pour le deuxième tour." Si elle avait pu voter, elle aurait plutôt donné sa voix à Emmanuel Macron : "Mélenchon, il vend un peu trop du rêve."

Pour son gouvernement, elle a choisi Mohamed Al Zoubi. À 15 ans, le jeune homme s'est proposé pour devenir ministre de la Sécurité. "Ici, les plus jeunes que moi, ils m'écoutent… J'interviens si certains veulent foutre le bordel (sic) et s'il y a des bagarres, je peux séparer les jeunes… Ce rôle, ça m'a permis aussi de me calmer moi-même, je me sens plus responsable. Si je ne donne pas l'exemple, les autres, ils ne vont pas vraiment m'écouter", avoue Mohamed, "le grand frère". Le gouvernement se réunit une fois par mois avec la direction de l'association pour faire remonter toutes les idées évoquées entre les jeunes. La petite assemblée entend d'ailleurs s'élargir. Un nouveau ministère de la Communication devrait voir le jour prochainement.