Près de Rouen. Il agresse la serveuse et le gérant d'un restaurant pour une bouteille renversée

Sécurité. Vendredi 31 octobre, le client d'un restaurant de Saint-Etienne-du-Rouvray a violemment agressé une serveuse qui venait de faire tomber une bouteille ainsi que le gérant. L'homme était ivre.

Publié le 03/11/2025 à 14h00 - Par Gilles Anthoine
Un client a frappé une serveuse et le gérant du Buffalo Grill de Saint-Etienne-du-Rouvray pour une bouteille renversée. Il était alcoolisé. - Maps

Un client mécontent s'est montré particulièrement violent. Vendredi 31 octobre vers 23h30, un homme qui mangeait au Buffalo Grill de Saint-Etienne-du-Rouvray a frappé une serveuse et le gérant de l'établissement.

Un déchaînement de violence pour une bouteille renversée

A la suite d'une maladresse de la serveuse de 23 ans, qui venait de faire tomber une bouteille, le client s'est montré très agressif. Il a donné des coups de poing au visage de la jeune femme et l'a traînée au sol sur plusieurs mètres pour essayer de la faire sortir du restaurant. Le gérant de l'établissement s'est interposé. Il a reçu des coups de poing au visage et sur le corps.

La police est intervenue pour arrêter l'agresseur. Il était fortement alcoolisé à 1,94 gramme d'alcool par litre de sang.

