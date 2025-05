Saint-Étienne-du-Rouvray. Un incendie se déclare dans un appartement, un homme de 57 ans conduit au CHU de Rouen

Un incendie s'est déclaré au 2 rue Charles Péguy à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai vers 2h40. Un homme a été transporté à l'hôpital.

Le locataire sorti avant l'arrivée des secours

Cette nuit, lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont fait face à un feu d'appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble. Le locataire, un homme âgé de 57 ans, a réussi à sortir avant leur arrivée. Selon une source policière, il aurait été "réveillé par les fumées" et aurait "inhalé de la fumée". Il a été pris en charge par les pompiers. Légèrement blessé, il a été transporté au CHU de Rouen, selon la police, pour "oxygénation et contrôle".

23 sapeurs-pompiers mobilisés

Sur place, les pompiers ont constaté des "dégâts au niveau du plancher du rez-de-chaussée et du bardage en façade" et ont procédé à "une action d'étaiement pour sécuriser la zone".

Au total, l'opération a mobilisé 23 sapeurs-pompiers dont une unité spécialisée en sauvetage, appui et recherche. Les flammes ont été maîtrisées à l'aide d'une lance à incendie. Le locataire va être relogé par la mairie et une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes de l'incendie.