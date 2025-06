Week-end maritime. "Plein les yeux" : le trois-mâts Belem accoste à Caen 

"Je ne l'avais jamais vu en vrai, juste à la télévision pour les Jeux olympiques, et je dois dire qu'il est beaucoup plus impressionnant en vrai. Je ne pensais pas qu'il était aussi haut, aussi imposant", s'exclame Ghilas Hannoun, jeune badaud venu voir l'accostage du Belém. Long de 60m, 35m de haut, 750 tonnes, ce fameux trois-mâts datant de 1896 est arrivé à Caen, jeudi 26 juin en début d'après-midi. Arrimé quai Gaston Lamy pour le week-end maritime du Millénaire qui commence demain, des centaines de visiteurs sont venues assister à son arrivée.

"Majestueux !"

"J'ai déjà navigué dessus, c'est une forte émotion de le voir accoster. Il est toujours aussi impressionnant, aussi beau… c'est magnifique", indique le septuagénaire Bruno Renvoisé. A quelques mètres de lui, Alex Reydellet, collégien n'aurait raté ça pour rien au monde. "Je ne le pensais pas aussi grand. Il est immense ! On l'a vu arriver avec ses trois grands mâts, ça m'en a mis plein les yeux et j'ai pris plein de photos. Je vais le visiter, je n'attends que ça." Enfin, Thierry et Brigitte Garnier s'exclament : "Ça fait toujours quelque chose de le voir, il est majestueux ! Ce n'est pas tous les jours que nous voyons un trois-mâts accoster sur le port de Caen."