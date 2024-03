Normandie. D'Athènes à Marseille, Nathan escortera la flamme olympique sur le Belem

Comment avez-vous embarqué dans cette aventure ?

"Je suis originaire de Boissy-Lamberville, près de Bernay, dans l'Eure, loin de la mer… Mais je suis issu d'une famille de marins, j'ai toujours baigné dans le milieu de la plaisance avec mon père et mon grand-père. J'ai 18 ans. L'an dernier, déscolarisé, j'ai répondu à l'appel de l'association Fécamp Vieux Gréements qui recherchait dix-huit jeunes pour participer à la Tall Ship Race, une mythique course de grands voiliers. Cela a été une révélation. L'association m'a rappelé pour me dire que j'avais été sélectionné par la Caisse d'Epargne Normandie pour devenir un éclaireur de la flamme olympique. Je n'y croyais pas !"

Qu'avez-vous appris sur la Tall Ships Race qui sera utile sur le Belem ?

"L'expérience de l'aventure ! A bord du vieux gréement Mil'Pat, en pleine mer du Nord, on a essuyé des grosses tempêtes. Ça forge, je me suis découvert un peu de courage ! J'ai beaucoup aimé et je me vois destiné à faire cela. J'aimerais faire de la mer mon métier en intégrant la Marine nationale pour devenir fusilier marin."

La Caisse d'Epargne Normandie a présenté Nathan dans les locaux de l'association Fécamp Vieux Gréements, dont il est le plus jeune adhérent.

En quoi consiste le rôle d'éclaireur ?

"Je vais représenter la Normandie à bord du Belem lors d'une traversée de douze jours entre le port de Pirée, à Athènes, en Grèce, et Marseille, où sera débarquée la flamme olympique le mercredi 8 mai. C'est une vraiment fierté d'embarquer sur ce bateau que j'admire depuis tout petit à l'Armada de Rouen. Avant le départ, nous assisterons à l'allumage de la flamme à Olympie, berceau des jeux olympiques, qui se fait avec un miroir et la lumière du soleil. Ce sera vraiment impressionnant, d'autant que j'aime aussi beaucoup l'histoire."