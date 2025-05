Formule 1. Verstappen vainqueur à Imola, un week-end à oublier pour les Normands Gasly et Ocon

Rien ne s'est passé comme prévu à Imola en Formule 1 pour les pilotes normands.

Lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne, aucun n'a pu rentrer dans les points, Pierre Gasly de Rouen terminant à la 13e place sur Alpine et Esteban Ocon, d'Evreux, ayant été contraint à l'abandon avec sa Haas.

Le Rouennais était pourtant parti 10e après une séance de qualification prometteuse. Mais entre une petite erreur et des faits de course, il a perdu trois places. "Personnellement, je ne suis pas satisfait de ma course, a-t-il réagi. J'avais pris un bon départ pour me hisser à la neuvième place, puis j'ai dû batailler avec Charles Leclerc. J'ai tourné, je n'avais pas d'adhérence et cela m'a coûté cinq positions." Parti sur une stratégie à deux arrêts, Pierre Gasly n'a pas été chanceux avec l'intervention tardive de la voiture de sécurité qui a offert un arrêt "gratuit" aux pilotes devant lui.

Cap sur Monaco

Esteban Ocon a de son côté souffert d'un manque de compétitivité de sa Haas pendant tout le week-end. "Un week-end à oublier", dit-il simplement sur ses réseaux. L'Ebroïcien a effectivement été contraint à l'abandon pour un problème technique.

Devant, c'est Max Verstappen avec sa Redbull qui s'impose, lui qui a retrouvé beaucoup de rythme avec de nouvelles évolutions. Suivent les deux McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri. Au classement des pilotes, Oscar Piastri est toujours en tête devant Lando Norris et Max Verstappen. Esteban Ocon est 9e et Pierre Gasly 13e.

La tournée européenne se poursuit dès ce dimanche 25 mai avec le spectaculaire Grand Prix de Monaco.