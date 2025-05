Argentan. A l'encre, il imagine et dessine une carte de la ville et ses jumelles

Elle a été inaugurée devant l'hôtel de Ville vendredi 9 mai : une carte représentant Argentan et ses trois villes jumelles - Rotenburg en Allemagne, Abingdon en Angleterre et Baja en Hongrie. Elle a été réalisée au crayon et à l'encre de Chine par un illustrateur ornais de 24 ans : Pablo Raison. Après des cartes de la Normandie, de France ou de Bretagne, le jeune homme originaire de Chailloué s'est penché sur ce projet "proposé par la Ville d'Argentan et le comité de jumelage".

6h par jour pendant 4 semaines

"Le dessin en lui-même est un paysage qui n'existe pas. Il y a 4 villes qui sont à une distance de plusieurs milliers de kilomètres les unes des autres", souligne Pablo Raison. Les villes jumelles sont liées par un seul et même fleuve pour rappeler que chacune est traversée par son propre cours d'eau : l'Orne à Argentan, la Tamise à Abingdon, le Danube à Baja et la Fulda à Rotenburg.

La carte d'Argentan et de ses villes jumelées réalisée par Pablo Raison.

Un travail de 4 semaines à raison de 6h par jour. "J'ai tracé au crayon à papier les différents monuments de toutes les villes, puis j'ai attaqué l'encrage à l'encre de Chine au fur et à mesure", explique le dessinateur, tout en rappelant que "la moitié du temps est consacrée à la recherche". En cela, il a visité les trois villes européennes sur Google Earth. "Je pense pouvoir me repérer facilement dans les rues de ces villes si j'y vais un jour", plaisante-t-il.

Des détails cachés

Pour agrémenter son dessin, Pablo Raison a ajouté des "petits détails" disséminés sur la carte. "Par exemple pour Baja, j'ai représenté la fête de la soupe de poisson avec des petits personnages qui pêchent. Il y a aussi le club de canoë d'Argentan puisque la ville d'Abingdon fait aussi du canoë, donc entre les deux on a un petit canoë qui traverse", glisse l'illustrateur.

La carte de Pablo Raison se retrouve également sur des cartes postales créées par la Ville d'Argentan.

Outre le parvis de l'hôtel de Ville d'Argentan, la carte est visible à Abingdon en Angleterre et le sera bientôt à Rotenburg et Baja. Parmi ses prochains projets, Pablo Raison va réaliser une carte de la baie de Somme sur commande du Département. Il souhaite aussi créer, sur le plan personnel, une carte gourmande de la France.