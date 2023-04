Art. La Normandie cartographiée de Pablo Raison

C'est un Ornais très doué pour le dessin. Pablo Raison, 22 ans, est originaire de Chailloué près de Sées. Il dessine depuis 2019 des cartes au stylo. Elles ressemblent à d'ancienne carte. Il place dessus des villes et villages en perspective. Il s'est lancé dans une carte de sa région natale : la Normandie.

Les dernières étapes de cette carte, le département de l'Orne que j'attaque à l'instant ! Après j'aurai pas mal de détails à corriger et de rajouts à faire après ça, comme les îles Chausey et les îles St Marcouf pic.twitter.com/zHY3b8T82k — PabloR (@RaisonPablo) April 13, 2023

Sa passion des cartes remonte à l'adolescence. "J'étais passionné à la fois d'histoire et de géographie, mais aussi de dessin", explique-t-il. Il poursuit : "Je me suis petit à petit orienté vers la cartographie qui rassemble ces trois éléments." Son style est maintenant affirmé et reconnaissable. "Ce ne sont pas des cartes où on peut se repérer, ni avec lesquelles on peut s'orienter. Ce sont plus des cartes qui vont mettre en valeur les villes, les monuments, le patrimoine de chaque commune", assure Pablo Raison. On retrouve une inspiration des cartes de Cassini, qui datent de la Renaissance.

Quand Pablo Raison réalise une carte, il commence par des recherches sur le territoire qu'il va dessiner. "Le plus important dans ce type de travail, ce n'est pas forcément le dessin, c'est plus la recherche : l'orthographe de certaines communes, les choses à représenter", abonde-t-il. Il place ensuite ses villes et villages : les préfectures, sous-préfecture, des villes assez importantes. "Quand j'ai de l'espace entre certaines communes, j'arrive à placer des villages. C'est intéressant car ce sont des communes qui parfois n'apparaissent pas sur certaines cartes", détaille l'artiste.

Représenter Caen sur une carte avec l'Hôtel de ville, le Château ET le CHU qu'on voit à 20 kilomètres à la ronde pic.twitter.com/iFQJRzQ4BQ — PabloR (@RaisonPablo) April 4, 2023

Il a surtout dessiné des communes ou il a des souvenirs comme Barfleur. "Il y a des villes qui sont quand même intéressantes et ça donne envie d'aller visiter", avoue le cartographe.

La Normandie, une architecture variée

Pour les monuments, Pablo Raison choisit souvent les mairies, les églises ou les châteaux, mais pas uniquement. Il représente aussi des constructions contemporaines comme le pont de Normandie, les phares ou encore les mémoriaux des plages du Débarquement. "À la fois on peut trouver un village millénaire, qui ressemble à ce qu'on pouvait trouver au XVIIIe siècle, et tout d'un coup un village avec des bâtiments assez carrés et c'est ça qui est impressionnant en Normandie. Je n'ai pas le souvenir qu'en France on puisse trouver ce genre de spécificités", note-t-il. C'est aussi parfois une difficulté de mêler harmonieusement ces styles. Par exemple à Saint-Lô, entre les remparts et le style reconstruction du centre-ville, il a dû pas mal travailler. Autre difficulté : les noms des villages. Pablo Raison a eu du mal à bien nommer la centrale nucléaire de Paluel et celle de Penly. Sa petite fierté dans cette carte ? Avoir placé Chailloué, la commune de son enfance.

Il est possible d'acheter les cartes de Pablo Raison sur ce site.