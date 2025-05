Rouen. Mineurs isolés devant la préfecture : la mairie soutient la cause des jeunes étrangers

Cela fait maintenant une semaine qu'ils se sont installés sur les pelouses de l'esplanade de la préfecture. Le collectif des jeunes mineurs de Rouen continue de réclamer un accompagnement des pouvoirs publics. Ces jeunes étrangers qui dorment à la rue, à défaut d'être reconnu mineur par la justice et donc d'être encadrés par la protection de l'enfance, sont une vingtaine dans ce campement composé d'une dizaine de tentes.

Soutien de la mairie

La mairie socialiste a officiellement apporté son soutien à la cause du collectif de mineurs isolés, ce qui n'est pas du goût d'une partie de l'opposition qui y voit une installation illégale constitutive d'un risque pour la santé et la sécurité. "Cette situation d'occupation de l'espace public ne peut pas continuer", affirme la centriste Marine Caron, élue municipale d'opposition et candidate aux prochaines élections municipales à Rouen. "Qu'ils soient mineurs ou pas, ce sont des femmes et des hommes qui sont arrivés avec des parcours de vie particulièrement difficiles et ils ont besoin d'être accompagnés, mais une occupation temporaire crée des tensions et cela peut favoriser la montée d'extrémisme dans une société qui est de plus en plus violente." L'élue estime que le camp présente à la fois un risque "pour le voisinage mais aussi bien pour les personnes qui y vivent".

Un appel à manifester

De son côté, la mairie de Rouen, qui n'envisage pas d'expulsion du camp, estime qu'aucun dispositif n'existe pour accueillir ces jeunes migrants. Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a donc alerté par courrier, mercredi 6 mai, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à ce sujet. Insuffisant selon Marine Caron. "C'est une première étape mais il faut qu'il y ait un vrai dialogue", rebondit l'élue d'opposition.

Par ailleurs, une manifestation de soutien aux jeunes migrants est prévue, samedi 10 mai, à l'appel d'une trentaine d'organisations, syndicats, associations et partis politiques au départ de la place Saint-Sever.