Rouen. Un an après l'incendie de la synagogue, Bruno Retailleau vient affirmer sa lutte contre l'antisémitisme

Sa venue était attendue à Rouen pour le grand congrès rabbinique de France. Et la date était symbolique, près d'un an après l'attaque de la synagogue de la ville par un homme qui a tenté d'y mettre le feu, avant d'être abattu, le 17 mai 2024.

Lors d'une cérémonie de commémoration républicaine, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a prononcé un discours offensif devant notamment le grand rabbin de France. "Cette attaque démontre jusqu'où la haine antisémite peut aller et combien elle reste vivace", a lancé le ministre, pointant le fait que "nos compatriotes juifs sont la cible de 62% des actes antireligieux." Et de désigner un coupable : "L'hydre islamiste, terroriste ou séparatiste, qui n'a qu'un seul visage, celui de l'antisémitisme." Bruno Retailleau a aussi voulu défendre sa vision de la République et de la laïcité. "La promesse républicaine est une promesse d'unité que je suis venu défendre à travers vous auprès de tous les Français, et notamment aussi auprès de nos compatriotes de confession musulmane dont la foi a été blessée".

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au côté du Grand rabbin de France, Haïm Korsia, du président du consistoire central de France, Elie Korchia (à gauche), et du préfet de Seine-Maritime (à droite), Jean-Benoît Albertini.

Un discours offensif et apprécié

Le discours a été apprécié dans les rangs des quelque 130 membres des communautés juives de France, rassemblés à Rouen pour le congrès rabbinique. "Il vient réaffirmer l'engagement de l'Etat à protéger tous les croyants en France et dire la fermeté de la réponse de l'Etat pour tous ceux qui sont attaqués dans leur foi", a lancé Haïm Korsia, le grand rabbin de France, qui a tenu à ce que le congrès ait lieu à Rouen, en signe de solidarité. "C'était une façon de dire qu'on ne passe pas par perte et profit l'incendie d'une synagogue, ou d'un lieu de culte en France, quel que soit le lieu de culte."

Solidarité saluée aussi par la présidente de la communauté juive de Rouen, Natacha Ben Haïm. "Un ministre qui se déplace dans une synagogue pour un attentat antisémite, ça a beaucoup de valeur", a-t-elle insisté.

"Le climat reste très anxiogène"

Des prises de position qui font malgré tout parfois l'effet d'un vœu pieux. "En un an, on ne peut pas dire que les choses se soient améliorées, reconnaît Elie Korchia, président du Consistoire central de France. Le climat reste très anxiogène, mais la communauté juive est résiliente, et nous reviendrons pour inaugurer la synagogue après les travaux."

Car si l'édifice a été nettoyé, les travaux de rénovation et de remise aux normes n'ont toujours pas débuté. Les négociations avec les assurances sont toujours en cours.