Religion. Un an après l'attaque de la synagogue, Rouen va accueillir le congrès rabbinique de France avec d'importantes personnalités

Le symbole est important. Le congrès rabbinique de France, grand rendez-vous annuel des chefs spirituels des communautés juives du pays, se tiendra à Rouen mardi 6 mai 2025, annonce à Tendance Ouest Natacha Ben Haïm, présidente de la communauté juive de Rouen. Il sera présidé par le grand rabbin de France, Haïm Korsia. Environ 130 personnes des communautés juives de tout l'Hexagone doivent y participer.

Bruno Retailleau attendu

Le congrès ne se tient quasi jamais hors de Paris. La ville de Rouen n'a pas été choisie au hasard, alors que cela fait presque un an que la synagogue a fait l'objet d'une attaque par un homme qui a voulu y mettre le feu, vendredi 17 mai 2024, avant d'être abattu par la police. "C'est cet attentat qui a motivé le grand rabbin de France qui a proposé de faire le congrès à Rouen", assure Natacha Ben Haïm. Dans la soirée, une cérémonie de commémoration de cette attaque doit se tenir dans la synagogue, en présence du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, selon la présidente. A cette heure, la préfecture n'a pas souhaité nous confirmer la venue du ministre, mais affirme travailler à la sécurisation du congrès.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui était venu décorer le policier qui est intervenu le 17 mai 2024, est aussi sur la liste des invités mais n'a pas confirmé sa présence.

Une visite de la Maison sublime

Rouen possédait d'autres atouts pour attirer l'événement. Les rabbins doivent notamment visiter la Maison sublime, sous le palais de Justice, le plus ancien monument juif d'Europe. Un déjeuner puis des ateliers pour les rabbins, sur des questions théologiques et de société sont ensuite prévus sur les quais de Rouen. La journée doit se terminer par une soirée de gala au casino de Forges-les-Eaux. Luc Ferry doit venir y présenter son dernier livre, IA Grand remplacement ou complémentarité ?.

Des travaux à venir dans la synagogue

"Je suis très heureuse et très fière que ce congrès se passe ici", insiste Natacha Ben Haïm, qui espère que cela va renforcer la solidarité envers la communauté juive, après l'attaque de 2024 et la multiplication d'actes antisémites. Car depuis, la communauté rouennaise est toujours privée de lieu de culte. Les expertises ont pris du temps et les travaux n'ont pas réellement commencé dans la synagogue, où ce qui a été qualifié d'abord de départ de feu a finalement engendré des dégâts considérables. "Le dernier rapport d'expert a chiffré la remise en état à l'identique à 989 000 euros", indique Natacha Ben Haïm. Le contrat d'assurance souscrit couvre bien cette remise en état, mais pas la mise aux normes de la synagogue, chiffrée à 100 000 euros supplémentaires, ne serait-ce que pour l'électricité. Un appel aux dons a été lancé pour financer ces travaux. Le lieu de culte pourrait être restauré "d'ici un an", selon la présidente.