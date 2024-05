Homme abattu à la synagogue de Rouen. "On ne s'attendait pas à ça, c'est terrible"

L'émotion est forte à Rouen. Vendredi 17 mai, un homme a tenté de mettre le feu à la synagogue qui se situe rue des Bons Enfants. La communauté juive est meurtrie. Il était visé par une obligation de quitter le territoire français "non exécutable", en raison d'un recours engagé devant les juridictions administratives.

• A lire aussi. Un homme abattu à la synagogue de Rouen. "Acte antisémite odieux", "effroi"… Les réactions se multiplient

"On est très choqué parce qu'on est en France"

Dans ce contexte, la présidente de la communauté juive de Rouen a fait le déplacement. "J'ai été appelée à 7h du matin par l'épouse de M. le rabbin pour me dire qu'il y avait eu un incendie à la synagogue" de Rouen, raconte-t-elle. "On est triste. On est très choqué parce qu'on est en France", poursuit-elle. "On ne s'attendait pas à ça, c'est terrible."

"La communauté est bouleversée"

"Ma femme, qui était là sur place, a entendu vers 6h du matin des cris et des coups de feu", précise le rabbin de Rouen, Chmouel Lubecki. "C'est un grand choc. Quelque part, on s'y attend sans s'y attendre, mais quand ça nous arrive on n'est pas prêt", confie le rabbin. "La communauté est bouleversée. On est une petite communauté et malheureusement ça peut nous arriver aussi", détaille-t-il. "C'est quelque part la deuxième maison de chaque juif et ils se sentent touchés, trahis par cet acte."

• A lire aussi. Rouen. Il tentait de mettre le feu à la synagogue : un homme abattu par la police

• A lire aussi. Homme abattu à la synagogue de Rouen. Les faits, les enquêtes… Ce que l'on sait