Homme abattu à la synagogue de Rouen. Les faits, les enquêtes… Ce que l'on sait

Un homme a été abattu alors qu'il a tenté de mettre le feu à la synagogue de Rouen, vendredi 17 mai tôt dans la matinée.

Selon nos informations, il a été repéré par les caméras de surveillance, alors qu'il déplaçait des poubelles pour monter sur le toit de la synagogue. Le centre de surveillance de la Ville de Rouen a ainsi pu envoyer rapidement une équipe de la police nationale sur place.

L'individu était armé d'une barre de fer et d'un couteau, précise une source policière. Il n'aurait pas répondu aux injonctions des policiers et a tenté de se jeter sur l'un d'eux, qui a fait usage de son arme de service. Cinq coups de feu auraient été tirés, selon cette même source et un témoin de la scène.

Deux enquêtes ouvertes

Le parquet de Rouen a ouvert deux enquêtes. Une concerne l'incendie volontaire visant un lieu de culte et les violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Elle est menée par la direction générale de la police nationale. L'autre enquête concerne les circonstances du décès de l'individu et a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale, la police des polices.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place aux alentours de la synagogue.