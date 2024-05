Un homme abattu à la synagogue de Rouen. "Acte antisémite odieux", "effroi"… Les réactions se multiplient

Les réactions se multiplient et sont unanimes sur les réseaux, vendredi 17 mai, quelques minutes après qu'un homme a été abattu à la synagogue de Rouen, après avoir tenté d'y mettre le feu.

Deux enquêtes ont été ouvertes

"A travers cette agression et cette tentative d'incendie de la synagogue de Rouen, ce n'est pas seulement la communauté israélite qui est touchée, c'est toute la Ville de Rouen qui est meurtrie et sous le choc", a indiqué le maire de la ville, Nicolas Mayer-Rossignol.

Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, parle de son côté "d'un acte antisémite inqualifiable" et apporte son "plein soutien à la communauté israélite de Rouen, de Normandie et de France".

"Si aucune victime n'est à déplorer, reste la peine et l'horreur que cette attaque inspire. Nous apportons notre soutien à la communauté juive rouennaise et à l'ensemble des juifs et juives du pays face à cet acte antisémite odieux", a indiqué dans un communiqué les groupes d'action de La France insoumise de la Métropole de Rouen.

"Merci à la police pour cette intervention décisive. N'oublions pas qu'à Rouen, la ville de gauche refuse d'armer la police municipale", a indiqué sur un ton plus polémique Guillaume Pennelle, le président du groupe Rassemblement national à la Région Normandie. "La France brûle et l'antisémitisme explose", insiste de son côté l'avocat rouennais Jonas Haddad, conseiller régional et président d'un think-tank de droite.

Le député de la majorité, Damien Adam, indique de son côté qu'en "ces temps où l'antisémitisme rôde à chaque coin de rue, rappelons que la République accueille et protège chacun, quelles que soient ses convictions ou non convictions".