Près de Caen. Deux Normands participent à la finale du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny

Le lycée François Rabelais d'Ifs, près de Caen, s'est transformé les 5 et 6 mai en lieu de compétition. Dans les cuisines se mélangent les membres du jury, composé notamment de Meilleurs Ouvriers de France ou de champions du monde de la boulangerie, et d'apprentis pâtissiers, venus de toutes les régions de France. Tous espéraient décrocher le prix de meilleur croissant au beurre d'Isigny A.O.P (Appellation d'origine protégée).

20 ans de concours, ça se fête !

En 2006, la coopérative Isigny Sainte-Mère et l'Association nationale des professeurs en boulangerie (AAINB) s'associent pour créer le concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny A.O.P. A l'époque, une seule région y participe… la Normandie ! Depuis cette première édition, le concours s'est bien agrandi, avec onze régions participantes depuis 2023.

Les 22 finalistes s'activent pour espérer obtenir le prix du meilleur croissant au beurre d'Isigny A.O.P.

Le croissant au beurre d'Isigny Sainte-Mère : quelles particularités ?

Selon Yann Tabourel, Meilleur Ouvrier de France Boulanger 2007, et président de l'AAINB : "Le beurre d'Isigny est peut-être des fois plus dur à travailler, mais il apporte un côté fondant au croissant, et un petit goût de noisette qui vient réveiller les papilles."

Deux Normands en finale représentent la région

Florian Lebouvier étudie à Coutances un BTM (Brevet technique des métiers) de pâtisserie. Il ne se sent pas stressé par le fait de représenter sa région en finale. "Si tout sort comme je l'ai prévu, c'est le principal, la victoire n'est pas forcément ce que je cherche à atteindre", confie le jeune homme de 19 ans.

Le deuxième Normand du concours, Florian Dupont, est à domicile, puisqu'il étudie au lycée François Rabelais. La victoire représenterait pour lui "une fierté pour le lycée, mais aussi une fierté pour la région".

Les membres du jury rendront leur verdict en soirée.