[Photos] Caen. Un concours de cuisine avec pour thème… l'impressionnisme !

On remue, on découpe, on cuit, on sauce… Dans les locaux de l'ICEP Formation de Caen, neuf jeunes apprentis issus de toute la Normandie ont participé, mercredi 20 novembre, à la 40e édition du challenge Jean Mouge, organisé conjointement avec les Toques Normandes, association de chefs qui fait briller la gastronomie régionale. "Tous les ans nous axons le concours sur un thème particulier, cette année, c'est l'impressionnisme, à l'occasion des 150 ans du mouvement artistique", dévoile Stéphane Levesque, président de l'association.

Faire de l'assiette un tableau

Les candidats doivent réaliser une volaille en ballottine et une tarte aux fruits, en s'inspirant de deux tableaux, L'Allée du jardin d'Eragny de Camille Pissarro, et Rainy Mood de Léonid Afremov. "C'est un mouvement très coloré, plutôt cylindrique. Je pense que le visuel doit s'en rapprocher, au moment du dressage. Mais il faut aussi se faire plaisir avec le goût", estime Ferdinand Godard, venu de Seine-Maritime.

La tarte aux fruits d'un des candidats.

Même son de cloche pour Hugo Montaillié, qui veut représenter le tableau en question "par les couleurs et l'aspect général". Pour accompagner sa viande blanche, il a choisi des légumes de saison : carotte, brocolis, céleris, chou-fleur et betterave.

Une volaille en ballotine.

Ayant commencé la cuisine il y a un an, Ferdinand Godard "espère" et serait "très content" de repartir avec la victoire. Mais pour cela, il faut séduire un jury d'experts. "Nous allons juger en tant que cuisiniers, à la manière du guide Michelin, explique Stéphane Levesque. On va vérifier l'assaisonnement, la sauce, le point de cuisson, si le plat est chaud…"

